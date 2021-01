Biletul zilei la pariuri, sâmbătă 9 ianuarie 2021. Revanșa giganților aduce un câștig de peste 250 de lei

Biletul zilei la pariuri, sâmbătă 9 ianuarie 2021. Un meci din Serie A și altul din La Liga ne vor ajuta să cumulăm o cotă de 2,54 de la Get’s Bet. Cu o miză de 100 de lei, obținem un câștig de peste 250 de lei cu biletul zilei la pariuri.

Deschidem biletul zilei de sâmbătă la pariuri cu un duel extrem de interesant din La Liga. Atletico Madrid primește vizita lui Athletic Bilbao, iar elevii lui Diego Simeone au ocazia să își ia revanșa după umilința din Cupa Spaniei.

Al doilea meci propus pe biletul zilei la pariuri este din Serie A și se va disputa de la 21:45, între AC Milan și Torino. Echipa lui Stefano Pioli este presată de rivala de la Inter, aflată la doar un punct în spatele liderului și are nevoie de victorie.

Cotă de 1,52 pentru biletul zilei la pariuri, de la Atletico Madrid – Athletic Bilbao

Etapa a 18-a din La Liga propune o confruntare extrem de interesantă pe arena Wanda Metropolitano. Liderul Atletico Madrid primește vizita unei echipe de mare tradiție, Athletic Bilbao. Aflată pe primul loc, la două puncte peste rivala Real Madrid și cu două meciuri în minus, trupa lui Diego Simeone vrea neapărat să câștige pentru a-și asigura liniștea în fruntea clasamentului.

Parcursul lui Atletico a fost unul excelent în campionat. Echipa lui Simone nu a mai pierdut vreun punct din data de 12 decembrie, când era învinsă de Real Madrid cu 2-0. Au urmat patru victorii consecutive, însă în data de 6 ianuarie s-a întâmplat un adevărat dezastru pentru Simeone. Argentinianul și oamenii săi au fost umiliți în Cupa Spaniei, fiind eliminați cu 1-0 de echipa din Liga 3, Cornella!

În aceste condiții, Atletico are toate motivele să dea tot ce are mai bun pentru a spăla rușinea. Prima oportunitate de revanșă este în fața lui Athletic Bilbao. Bascii sunt pe locul 9, vin după înfrângerea cu FC Barcelona și nu au mai câștigat în deplasare din data de 27 septembrie, când o învingeau pe Eibar în etapa a treia. Ne așteptăm ca gazdele să se mobilizeze exemplar pentru acest meci și să câștige categoric. Așa că vom alege pentru biletul zilei la pariuri varianta „1 solist”, care are la Get’s Bet o cotă de 1,52.

Victoria lui AC Milan cu Torino aduce o cotă de 1,66 pe biletul zilei

AC Milan are un parcurs fantastic în actualul sezon al Serie A. Echipa lui Stefano Pioli este pe primul loc, cu 37 de puncte, deasupra lui Inter (36 p.), AS Roma (33 p.) și Juventus (30 p.), cu mențiunea că juventinii au și un meci în minus. Astfel, campioana en-titre pare în continuare a fi o amenințare importantă la adresa Milanului. Nu doar poziția din clasament și posibilitatea de a se apropia la doar patru puncte dacă își câștigă restanța demonstrează asta, ci și rezultatul din ultima etapă.

Juventus a învins-o pe AC Milan cu 3-1 pe teren propriu, la capătul unui duel în care a fost clar superioară formației lui Pioli și a ratat și alte câteva ocazii semnificative. Milan are motive să tremure, însă păstrează în continuare motive de optimism. Prima șansă a „Diavolului” să își revină după dușul rece înregistrat în derby-ul cu Juve va fi în meciul contra unei alte echipe din Torino. Clasată pe locul 17, echipa lui Marco Giampaolo nu a mai pierdut din 17 decembrie, când era învinsă în deplasare de AS Roma, însă pare a fi o echipă accesibilă pentru rosonerri.

AC Milan se va putea baza din nou și pe Zlatan Ibrahimovic, așa cum a anunțat Stefano Pioli, superstarul suedez care nu a mai jucat de câteva luni. Zlatan s-a refăcut după accidentare și va fi pe teren la meciul de sâmbătă, conform declarației antrenorului de după meciul cu Juventus. În aceste condiții, liderul pare favorit clar cu o echipă aflată la egalitate de puncte cu Parma, formație aflată pe loc retrogradabil. Vom opta, astfel, pentru pronosticul „1 solist”, pentru că și cota de 1,66 oferită de Get’s Bet este foarte tentantă.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Get’s Bet o cotă de 1,52 pentru pronosticul „1 solist” în meciul Atletico Madrid – Athletic Bilbao și o cotă de 1,66 pentru „1 solist” la AC Milan – Torino, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 2,54. Numai bună pentru un câștig de aproape 260 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.