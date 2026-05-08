Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 9 mai 2026. Câștig de 340 de lei cu fotbal

Astăzi ne concentrăm pe două întâlniri extrem de tari din Premier League. Pariem pe două meciuri în care se dau ultimele bătălii pentru obiective importante. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.40 la MrBit și așteptăm un profit frumușel cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 9 mai 2026.

Cotă de 1.83 la Liverpool – Chelsea, pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 9 mai 2026

Primul meci spre care ne îndreptăm atenția este derby-ul dintre Liverpool și Chelsea. „Cormoranii” au avut un sezon modest față de precedentul, în care câștigau campionatul. În vară, mai mulți jucători se vor despărți de echipa de pe Anfield, printre care și

De partea opusă, Chelsea părea în actuala stagiune că se luptă pentru podium, însă parcursul recent a scos-o chiar și din zona cupelor europene, pentru care va lupta din greu să o mai prindă. Având în vedere formele total diferite ale celor două echipe, vom miza pe varianta „1 solist”, care are o cotă de 1.83 la MrBit.

Cotă de 1.85 la Sunderland – Manchester United, pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 9 mai 2026

Manchester United este echipa care a cunoscut un progres fantastic față de sezonul precedent, când a terminat în zona „fierbinte” a clasamentului din Premier League. „Diavolii” au urcat acum pe locul 3 și vor să îl facă fericit pe marele . Meciul din runda cu numărul 36 din campionat vine cu o deplasare pe terenul lui Sunderland.

„Pisicile Negre” se află pe locul 12, departe de retrogradare, astfel că nu ar fi prea mari motive să încurce United. Tocmai de aceea vom miza la acest duel pe varianta „2 solist”, care are o cotă de 1.85 la MrBit.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la MrBit o cotă de 1.83 pentru pronosticul ”1 solist” în meciul Liverpool – Chelsea și o cotă de 1.85 pentru ”2 solist” la Sunderland – Manchester United, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.40. Numai bună pentru un câștig de 340 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.