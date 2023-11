Biletul zilei la pariuri, vineri, 1 decembrie 2023. Câștig de 424 de lei

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele României și Italiei în care favoritele joacă în deplasare. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,24 la Casa Pariurilor și așteptăm un profit foarte frumos.

Deschidem biletul zilei de vineri la pariuri cu meciul Poli Iași – Farul Constanța, din etapa a 18-a din SuperLiga, care începe la ora 20:00. Este un duel între două formații care au nevoie de puncte ca de aer.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Monza – Juventus Torino, din runda a 14-a din Serie A, programată tot de la ora 21:45. Torinezii au renăscut, însă îi așteaptă o deplasare extrem de grea.

Cotă de 2,33 de la Poli Iași – Farul pentru biletul zilei

Moldovenii sunt într-o revenire excelentă după o perioadă mai neagră. Trupa lui Leo Grozavu este neînvinsă în ultimele 6 etape, cu cinci remize la rând, ultima obținută cu .

Farul lui Gică Hagi în schimb nu se regăsește deloc și un rezultat negativ la Iași ar putea însemna ratarea play-off-ului. Lupta acolo este extrem de strânsă, iar conducerea i-a băgat în ședință pe jucători cu speranța că îi va trezi la timp.

Campioana en-titre nu are victorie în campionat de la începutul lui octombrie și este deocamdată în afara Top 6. În aceste condiții, am ales pronosticul ”nu machează ambele echipe și sub 2,5 goluri”, pentru că și cota de 2,33 oferită de Casa Pariurilor este foarte tentantă.

Golurile de la Monza – Juventus aduc o cotă de 1,82

După câțiva ani zbuciumați, ”Bătrâna Doamnă” a schimbat mai bine de jumătate de echipă și a luat-o pas cu pas spre vârful ierarhiei. Sezonul actual este unul bun, trupa lui Max Allegri fiind imediat în spatele liderului Inter, cu care .

Torinezii au știut să profite de faptul că nu au prins cupele europene și și-au dozat tot efortul pentru campionat. Doar că acum îi așteaptă o misiune dificilă la Monza, o echipă extrem de bătăioasă.

Gazdele sunt una dintre surprize plăcute ale sezonului, fiind liniștite la mijlocul clasamentului, dar având ambiții de mai mult. La acest meci vom miza pe varianta ”ambele marchează”, care are la Casa Pariurilor o cotă de 1,82.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 424 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 2,33 pentru pronosticul ”nu machează ambele echipe și sub 2,5 goluri” în meciul Poli Iași – Farul Constanța și o cotă de 1,82 pentru ”ambele marchează” la Monza – Juventus Torino, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,24. Numai bună pentru un câștig de 424 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.