Biletul zilei la pariuri, vineri, 1 mai 2026. Câștig de 288 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de vineri, 1 mai 2026, poate aduce un câștig de 288 de lei cu ajutorul a două meciuri interesante, unul din Premier League, altul din Serie A.
30.04.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri vineri 1 mai 2026 Castig de 288 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri, vineri, 1 mai 2026. Câștig de 288 de lei cu fotbal
A trecut o nouă săptămână plină de meciuri de foc în cupele europene, iar asta înseamnă un singur lucru: începe un weekend cu partide captivante în cele mai tari campionate din lume. Pe biletul zilei de vineri, 1 mai, de la Betano, am selectat două jocuri.

Biletul zilei la pariuri, vineri, 1 mai 2026. Câștig de 288 de lei cu fotbal

Primul meci pe care îl analizăm pe biletul zilei de la Betano se joacă în Premier League. Leeds primește vizita celor de la Burnley. Echipa oaspete va juca sezonul viitor în Championship, iar miza acestui final de sezon este aproape inexistentă.

Din acest motiv, mergem pe mâna unei victorii a celor de la Leeds. Echipa gazdă este de asemenea în partea de jos a clasamentului și nu mai poate ajunge pe loc de Europa League, însă o victorie nu poate decât să aducă o stare de liniște. Astfel, mizăm pe pronosticul 1 solist, cu o cotă la Betano de 1,44.

Cota 2,00 la Pisa – Leccee

Un alt meci al zilei de vineri, 1 mai, pe care îl includem pe biletul zilei se joacă în Italia. Pisa, lanterna roșie din Serie A, se va duela acasă cu Lecce. Oaspeții sunt obligați să câștige pentru a nu risca să coboare pe un loc care duce în Serie B.

Pisa mai are șanse pur matematice să scape de la retrogradare. Sunt șanse foarte mari ca, la finalul acestui joc, echipa lui Marius Mărin să pice matematic în Serie B. Noi mergem însă pe un pariu ceva mai sigur: „ambele marchează: DA”, cu o cotă de 2 la Betano.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri, avem selecția „1 solist” la Leeds – Burnley, cu o cotă de 1,44, alături de „ambele marchează: DA” în meciul Pisa – Lecce, cotă 2.00. Combinate pe un singur bilet, aceste pronosticuri ne oferă o cotă totală de aproximativ 2,88, numai bună pentru un câștig de 288 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

