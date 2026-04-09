Biletul zilei la pariuri, vineri, 10 aprilie 2026. Câștig de 321 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

După sferturile din cupele europene, ziua de vineri ne oferă meciuri interesante, iar Real Madrid intră din nou în luptă. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.21 la Betano și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de vineri, 10 aprilie 2026.

Cotă de 1.87 de la West Ham – Wolves pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 10 aprilie 2026

Premier League revine după o pauză foarte lungă, iar noua etapă debutează cu un meci interesant din zona de subsol a clasamentului, West Ham United – Wolverhampton. Această partidă o interesează în mod direct pe Tottenham, care va trebui să tragă tare pentru a rămâne în Premier League și pentru următorul sezon.

ADVERTISEMENT

iar cu o victorie a lui West Ham va ajunge cu două puncte sub această linie. Wolves a fost cea mai slabă echipă din acest sezon și a adunat doar 17 puncte până în prezent, iar soarta lor, precum și cea a lui Burnley, pare să fie jucată.

În schimb, „ciocănarii” sunt singurii de pe loc retrogradabil ce au șansa reală să se salveze, tocmai din această cauză vom miza pe „1 solist” la această partidă, pentru o cotă de 1,87 oferită de Betano.

ADVERTISEMENT

Cota de 1.72 de la Real Madrid – Girona completează biletul zilei de vineri

Real Madrid reintră în acțiune la o distanță de doar trei zile. „Los blancos” vor întâlni Girona în La Liga, iar un pas greșit ar putea însemna pierderea oricărei șanse de a mai termina pe primul loc.

ADVERTISEMENT

Madrilenii se află deja la 7 puncte de lider și va fi aproape imposibil să mai revină, însă speranța moare ultima. Totuși, credem că elevii lui Arbeloa vor fi cu gândul la meciul de pe Allianz Arena, ceea ce ar putea face ca Girona să reușească să înscrie cel puțin un gol, iar de aceea vom miza pe selecția „GG”, pentru o cotă de 1.72 de la Betano.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Betano o cotă de 1.87 pentru pronosticul „1 solist” la West Ham – Wolves și o cotă de 1.72 pentru „GG” în meciul Real Madrid – Girona, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.21, numai bună pentru un câștig de 321 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.