Biletul zilei la pariuri, vineri, 10 ianuarie 2025. Câștig de 846 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din Cupa Angliei și campionatul Spaniei, în care cuvântul de ordine este echilibru. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 8.46 la Betano și așteptăm un profit excepțional cu biletul zilei la pariuri de vineri, 10 ianuarie 2025.

Calificarea lui West Ham aduce o cotă de 3.00 pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 10 ianuarie 2025

Deschidem biletul zilei de vineri la pariuri cu meciul Aston Villa – West Ham United, din turul 3 al Cupei Angliei, care începe la ora 22:00. Este unul dintre cele mai tari dueluri din această fază a competiției.

Gazdele par să fi pierdut din forța arătată în startul stagiunii, dar este un lucru absolut normal ținând cont de faptul că Champions League și Premier League au darul de a stoarce de energie chiar și marile forțe.

”Ciocănarii” au încă un sezon modest, dar poate da semnalul revenirii. În aceste condiții, am ales pronosticul ”West Ham United se califică”, pentru că și cota de 3.00 oferită de Betano este foarte tentantă.

Cotă de 2.82 de la Rayo Vallecano – Celta Vigo

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Rayo Vallecano – Celta Vigo, din etapa a 19-a din La Liga, programată tot de la ora 22:00. Vecine de clasament, ambele formații vor să scape de amenințarea retrogradării.

Duelul de pe Estadio de Vallecas din Madrid ar putea reprezenta ultima apariție a lui Andrei Rațiu în fața fanilor lui Rayo. Fundașul dreapta este dorit de mari cluburi, iar .

Cu 4 victorii în ultimele 5 jocuri, Celta are un moral excelent și nu vrea să plece din Capitală cu mâna goală. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri: sub 1.5”, care are la Betano o cotă de 2.82.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 846 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Betano o cotă de 3.00 pentru pronosticul ”West Ham United se califică” în meciul Aston Villa – West Ham United și o cotă de 2.82 pentru ”total goluri: sub 1.5” la Rayo Vallecano – Celta Vigo, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 8.46. Numai bună pentru un câștig de 846 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.