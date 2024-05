Biletul zilei la pariuri, vineri, 10 mai 2024. Câștig de 920 lei cu fotbal

Pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 10 mai, am ales două meciuri foarte interesante din SuperLiga și Bundesliga. Am construit o cotă totală de 10,20 la Favbet și un potențial câștig va fi de 920 de lei, dacă vom plasa miza de 100 de lei.

Sepsi – Rapid ne rezervă o cotă de 2,67 pe biletul zilei la pariuri

Sepsi – Rapid este meciul care deschide penultima rundă din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Duelul de la Sf. Gheorghe are loc vineri, 10 mai, ora 20:30. Cele două formații ocupă ultimele locuri în play-off, 5 și 6, fără șanse la cupele europene.

Cele două formații au terminat la egalitate în sezonul regulat, scor 0-0 atât în Giulești, cât și la Sf. Gheorghe. În turul din play-off, formația antrenată de Bernd Storck . Debeljuh a adus victoria covăsnenilor cu un gol în prelungiri.

Sepsi ocupă locul 5, cu 31 de puncte, în timp ce Rapid se află pe ultimul loc, cu 29 de puncte. , înregistrând o remiză și 7 înfrângeri. Vom alege varianta „2 solist”, care are o cotă de 2,67 la Favbet.

Augsburg – Stuttgart sare în ajutor cu o cotă de 3,82

Augsburg – Stuttgart este primul duel al etapei a 33-a din Bundesliga. Confruntarea de pe WWK Arena are loc vineri, 10 mai, ora 21:30. Oaspeții și-au asigurat deja prezența în grupele UEFA Champions League și luptă pentru locul 2 în clasament la finalul sezonului.

De cealaltă parte, Augsburg ocupă poziția a 9-a în clasament și luptă pentru locul 7 care duce în preliminariile UEFA Conference League. Meciul tur a fost câștigat categoric, la scor de neprezentare de Stuttgart, scor 3-0.

Augsburg a înregistrat 3 înfrângeri consecutive și are o singură victorie în ultimele 6 meciuri. În schimb, Stuttgart are moralul ridicat după victoria din ultima etapă cu Bayern Munchen, scor 3-2. Vom alege varianta „1 solist”, care are o cotă de 3,82 la Favbet.

Biletul zilei la pariuri, vineri, 10 mai 2024, ne poate aduce un posibil câștig de 920 lei

Astfel, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Favbet o cotă de 2,67 pentru pronosticul „2 solist” în meciul Sepsi – Rapid și o cotă de 3,82 pentru „1 solist” la Augsburg – Stuttgart, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 10,20. Numai bună pentru un câștig de 920 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.