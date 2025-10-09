Biletul zilei la pariuri, vineri, 10 octombrie 2025. Câștig de 387 de lei cu meciuri din preliminariile CM 2026

Preliminariile CM 2026 se reiau în acest weekend și ne așteaptă noi meciuri tari. Ne vom concentra pe două întâlniri interesante de la care vom aștepta un profit frumușel cu biletul zilei la pariuri, vineri, 10 octombrie.

Cotă de 1,32 la Franța – Azerbaijan, pentru biletul zilei la pariuri, vineri, 10 octombrie 2025

Primul meci pe care îl luăm în considerare pentru biletul zilei la pariuri, vineri, 9 octombrie este Franța – Azerbaijan. Campionii Mondiali din 2018 vor să ajungă la ediția de anul viitor a turneului final și să se răzbune după ce au pierdut la limită finala din 2022 cu Argentina.

, francezii rămân în continuare o forță pe plan mondial. Ne așteptăm la goluri, astfel că vom miza pe varianta „total goluri: peste 3,5”, care are o cotă de 1,32 la MaxWin.

Cotă de 2,85 la Belgia – Macedonia de Nord, pentru biletul zilei la pariuri, vineri, 9 octombrie 2025

Următorul meci pe care ne concentram este Belgia – Macedonia de Nord. Este confruntarea dintre ocupantele primelor locuri, macedonenii fiind cei care își pot păstra poziția de lider dacă fac un rezultat bun.

Totuși, un meci în deplasare cu Belgia, , nu va fi floare la ureche, însă ambele vor da tot ce au mai bun, iar golurile nu au cum să lipsească. Vom miza la această partidă pe varianta: „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 2,85 la MaxWin.

Astfel, pentru biletul zilei la pariuri, vineri, 9 octombrie 2025, avem o cotă de 1,32 pentru varianta „total goluri: peste 3,5” la meciul Franța – Azerbaijan și o cotă de 2,85 pentru selecția „ambele echipe marchează: Da” la meciul Belgia – Macedonia de Nord, care combinate ne dau o cotă totală de 3,76, numai bună de câștig dacă mizăm 100 de lei la MaxWin.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.