Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 10 octombrie 2025. Câștig de 387 de lei cu meciuri din preliminariile CM 2026

Biletul zilei pentru vineri, 10 octombrie, îți poate aduce în buzunar nu mai puțin de 387 de lei pentru a da lovitura cu două meciuri din preliminariile Cupei Mondiale
FANATIK
09.10.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri vineri 10 octombrie 2025 Castig de 387 de lei cu meciuri din preliminariile CM 2026
Cu biletul zilei la pariuri de vineri, 10 octombrie, poți da lovitura la MaxWin. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Preliminariile CM 2026 se reiau în acest weekend și ne așteaptă noi meciuri tari. Ne vom concentra pe două întâlniri interesante de la care vom aștepta un profit frumușel cu biletul zilei la pariuri, vineri, 10 octombrie.

ADVERTISEMENT

Cotă de 1,32 la Franța – Azerbaijan, pentru biletul zilei la pariuri, vineri, 10 octombrie 2025

Primul meci pe care îl luăm în considerare pentru biletul zilei la pariuri, vineri, 9 octombrie este Franța – Azerbaijan. Campionii Mondiali din 2018 vor să ajungă la ediția de anul viitor a turneului final și să se răzbune după ce au pierdut la limită finala din 2022 cu Argentina.

Deși au rămas fără unul dintre jucătorii de bază, francezii rămân în continuare o forță pe plan mondial. Ne așteptăm la goluri, astfel că vom miza pe varianta „total goluri: peste 3,5”, care are o cotă de 1,32 la MaxWin.

ADVERTISEMENT

Cotă de 2,85 la Belgia – Macedonia de Nord, pentru biletul zilei la pariuri, vineri, 9 octombrie 2025

Următorul meci pe care ne concentram este Belgia – Macedonia de Nord. Este confruntarea dintre ocupantele primelor locuri, macedonenii fiind cei care își pot păstra poziția de lider dacă fac un rezultat bun.

Totuși, un meci în deplasare cu Belgia, țara unde Mircea Rednic și-a luat adio de la Standard Liege după doar 5 etape, nu va fi floare la ureche, însă ambele vor da tot ce au mai bun, iar golurile nu au cum să lipsească. Vom miza la această partidă pe varianta: „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 2,85 la MaxWin.

ADVERTISEMENT
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță...
Digi24.ro
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad

Astfel, pentru biletul zilei la pariuri, vineri, 9 octombrie 2025, avem o cotă de 1,32 pentru varianta „total goluri: peste 3,5” la meciul Franța – Azerbaijan și o cotă de 2,85 pentru selecția „ambele echipe marchează: Da” la meciul Belgia – Macedonia de Nord, care combinate ne dau o cotă totală de 3,76, numai bună de câștig dacă mizăm 100 de lei la MaxWin.

ADVERTISEMENT
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și...
Digisport.ro
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Profeția lui Mitică Dragomir pentru România – Austria. Ce a ales „Oracolul” la...
Fanatik
Profeția lui Mitică Dragomir pentru România – Austria. Ce a ales „Oracolul” la Dinamo – Rapid: „Se vor bate la titlu”
Pontul zilei de miercuri, 8 octombrie, din SuperLiga. Cote tentante pentru echipele ce...
Fanatik
Pontul zilei de miercuri, 8 octombrie, din SuperLiga. Cote tentante pentru echipele ce vor ajunge în play-out
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 8 octombrie 2025. Câștig de 243 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 8 octombrie 2025. Câștig de 243 de lei cu fotbal din preliminariile CM 2026
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Nu s-a mai ascuns! Gigi Becali n-a respectat o lege de 25 de...
iamsport.ro
Nu s-a mai ascuns! Gigi Becali n-a respectat o lege de 25 de ani: 'Nimeni nu ține cont de ea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!