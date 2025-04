Biletul zilei la pariuri, vineri, 11 aprilie 2025. Câștig de 400 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de vineri, 11 aprilie 2025, este alcătuit din două meciuri. Este vorba despre Udinese – AC Milan, care se va disputa la ora 21:45 în cadrul etapei 32 din Serie A, și Valencia – Sevilla, duel programat la ora 22:00 în runda cu numărul 31 din La Liga. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.00 la UNIBET și așteptăm un profit extraordinar.

Cotă de 1.74 la Udinese – AC Milan pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 11 aprilie 2025

AC Milan are un parcurs extrem de dezamăgitor în acest sezon. , dar situația din campionat este în continuare una extrem de dificilă. „Diavolii” ocupă locul 9 și au nevoie de o serie excelentă în ultimele runde pentru a încheia sezonul pe o poziție care duce în cupele europene.

ADVERTISEMENT

În următoarea rundă, Milan joacă pe terenul lui Udinese, grupare care se află în acest moment pe poziția a 11-a și a suferit trei înfrângeri consecutive în ultimele etape, cu Verona, Inter, și . La acest duel vom miza pe pronosticul „ambele marchează”, care are la UNIBET o cotă de 1.74.

Victoria Valenciei aduce o cotă de 2.30

A doua întâlnire pe care o propunem astăzi la biletul zilei este Valencia – Sevilla, un duel între două formații importante din campionatul Spaniei. „Liliecii” s-au aflat timp de mai multe luni în zona periculoasă a clasamentului, dar s-au îndepărtat de locurile retrogradabile după ce au obținut 11 puncte din ultimele cinci partide, ocupând în acest moment poziția a 14-a.

ADVERTISEMENT

Formația pregătită de Carlos Corberan este neînvinsă de la începutul lunii martie, având două remize, 3-3 cu Osasuna și 1-1 cu Girona, dar și trei victorii, 2-1 cu Valladolid, 1-0 cu Mallorca și 2-1 contra lui Real Madrid chiar pe Santiago Bernabeu. De cealaltă parte, Sevilla este pe 12 în La Liga, având două puncte în plus față de Valencia, însă are trei înfrângeri la rând în campionat, 0-1 cu Athletic Bilbao, 1-2 contra rivalei Betis și 1-2 cu Atletico Madrid. Așadar, la această partidă am ales varianta „1 solist”, care la UNIBET are o cotă de 2.30.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la UNIBET o cotă de 1.74 pentru pronosticul „ambele marchează” la Udinese – AC Milan și o cotă de 2.30 pentru „1 solist” la Valencia – Sevilla, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.00. Numai bună pentru un câștig de 400 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.