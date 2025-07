Biletul zilei la pariuri, vineri, 11 iulie 2025. Câștig de peste 400 de lei cu fotbal

Vineri vom afla care sunt și ne vom folosi de cele două dueluri din penultimul act al turneului pentru a construi biletul zilei de vineri. Dacă vom combina cele două pronosticuri la NETBET, vom putea obține un câștig de peste 400 de lei.

Taylor Fritz – Carlos Alcaraz, duelul care ne propune o cotă de 1,63

este la doar un meci de a treia prezență consecutivă în finala turneului de la Wimbledon, iar adversarul său din faza semifinalelor este nimeni altul decât americanul Taylor Fritz.

Cei doi s-au întâlnit de două ori până acum în circuitul ATP, iar de fiecare dată ibericul a avut câștig de cauză. În ediția din acest an de la All England Club, Alcaraz a pierdut în medie un set per meci, motiv pentru care am ales să mizăm pe pronosticul ”Peste 3,5 seturi”, care la NETBET are o cotă de 1,63.

Jannik Sinner – Novak Djokovic, finala din semifinalele de la All England Club

Jannik Sinner – Novak Djokovic sunt ceilalți doi semifinaliști de la Wimbledon, iar duelul se anunță a fi unul tare. Italianul a câștigat ultimele cinci meciuri directe cu fostul lider ATP și are un avantaj moral înaintea disputei cu Nole.

De partea cealaltă, Djokovic a arătat că se află într-o formă extraordinară la Wimbledon și și-a dominat până acum toți adversarii. poate profita de faptul că Sinner a arătat slăbiciuni la acest turneu, el calificându-se în sferturi după ce a profitat de abandonul lui Grigor Dimitrov, care avea 2-0 la seturi în acel moment.

Deși pronosticul nostru pare îndrăzneț, credem într-o nouă finală între Carlos Alcaraz și Novak Djokovic și mizăm pe ”Câștigător meci – 2”, care la NETBET are o cotă de 2,60.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri, 11 iulie, propunem două selecții atractive de la NETBET: o cotă de 1,63 pentru pronosticul ”Peste 3,5 seturi” în meciul Taylor Fritz – Carlos Alcaraz, și o cotă de 2,60 pentru ”Câștigător meci – 2” în confruntarea dintre Jannik Sinner și Novak Djokovic. Combinate pe un singur bilet, acestea generează o cotă totală de 4,24. Dacă mizăm 100 de lei, vom pune mâna pe un total de 424 lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.