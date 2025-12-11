Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 12 decembrie 2025. Câștig de 328 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de vineri, 12 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 328 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League
Ciprian Păvăleanu
11.12.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri vineri 12 decembrie 2025 Castig de 328 de lei cu fotbal
Biletul zilei de vineri este realizat pe baza a două meciuri din Premier League. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

O nouă săptămână de cupe europene a luat sfârșit, iar meciurile din cele mai tari campionate ale lumii sunt la orizont. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.28 la DON.ro și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de vineri, 12 decembrie 2025.

Cotă de 1,60 de la Chelsea – Everton pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 12 decembrie 2025

Vineri vor avea loc trei meciuri în Premier League, iar noi vom alege să pariem pe două dintre ele. Unul este Chelsea – Everton, un meci în care rezultatul poate fi oricare. Chelsea, în acest sezon, pare că vrea să se lupte la titlul de campioană, însă în același timp pare că îi lipsește ceva.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, Evertonul lui David Moyes pare să nu fie luat în calcul de granzi, însă are un sezon foarte bun până acum și este la doar două puncte de locurile de Liga Campionilor, iar în ultimele 5 meciuri are o singură înfrângere și patru victorii fără să primească gol.

Deși sunt într-o formă bună, suntem de părere că Chelsea va da totul pentru cele trei puncte pentru a rămâne în vârful clasamentului, chiar dacă meciurile de acasă din acest sezon de Premier League nu au fost cele mai bune. Pentru pariul „1 solist” DON.ro ne oferă o cotă de 1.60.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”,...
Digi24.ro
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București

Cota de 2,05 de la Burnley – Fulham completează biletul zilei de vineri

Ultimele meciuri ale celor de la Fulham au fost de-a dreptul spumoase, cu multe goluri și faze de poartă, iar partida cu Manchester City, deși pierdută cu scorul de 4-5, se poate lupta cu siguranță la titlul de cea mai frumoasă a acestui sezon de Premier League.

ADVERTISEMENT
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după...
Digisport.ro
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet

De partea cealaltă, Burnley părea că va face față în debutul sezonului, însă nou-promovata nu a putut ține ritmul. Fosta echipă a lui Vincent Kompany este una dintre favoritele la retrogradare și are în prezent un șir de șase înfrângeri consecutive. Având în vedere forma ofensivă a lui Fulham și deficiențele de joc ale lui Burnley vom miza pe un meci cu „peste 2,5 goluri”, pentru care DON.ro oferă o cotă de 2,05.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la DON.ro o cotă de 1,60 pentru pronosticul „1 solist” la Chelsea – Everton și o cotă de 2,05 pentru „Peste 2,5 goluri” în meciul Burnley – Fulham, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.28, numai bună pentru un câștig de 328 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Profețiile lui Mitică Dragomir pentru meciurile echipelor românești din cupele europene. Surpriza vine...
Fanatik
Profețiile lui Mitică Dragomir pentru meciurile echipelor românești din cupele europene. Surpriza vine de la FCSB
Pontul zilei de miercuri, 10 decembrie. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de miercuri, 10 decembrie. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru Real Madrid – Manchester City
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 10 decembrie 2025. Câștig de 446 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 10 decembrie 2025. Câștig de 446 de lei cu fotbal
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul jucător de la FCSB a anunțat că sprijină Recorder după izbucnirea scandalului...
iamsport.ro
Fostul jucător de la FCSB a anunțat că sprijină Recorder după izbucnirea scandalului din justiție: ”Vă mai fac o donație”
S-a hotărât în urmă cu câteva minute! Decizia luată de Ilie Bolojan după...
viva.ro
S-a hotărât în urmă cu câteva minute! Decizia luată de Ilie Bolojan după ancheta Recorder despre justiție. Nimeni nu se gândea la un asemenea anunț: „Am primit informaţii...". A spus totul, iar ce s-a mai aflat a stârnit o serie de controverse
O nouă poveste de succes politico-financiar: Școala de business Ionuț Moșteanu. Cum îți...
Jurnalul.ro
O nouă poveste de succes politico-financiar: Școala de business Ionuț Moșteanu. Cum îți crește cifra de afaceri când intri în politică
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea...
adevarul.ro
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea mărturia unui copil ucrainean despre moartea mamei sale
„SRI nu știa ceea ce au descoperit jurnaliștii?” Cristian Tudor Popescu, mesaj critic...
unica.ro
„SRI nu știa ceea ce au descoperit jurnaliștii?” Cristian Tudor Popescu, mesaj critic la adresa președintelui Nicușor Dan, după documentarul Recorder. Ce spune ziaristul despre Președinte și despre instituțiile statului
Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă....
Observatornews.ro
Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă. "E bună pe naiba, miroase"
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa:...
as.ro
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: Pot ieşi la pensie acum
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de...
Libertatea.ro
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
TOP 5 partide în spațiul online românesc, în ultima săptămână
informat.ro
TOP 5 partide în spațiul online românesc, în ultima săptămână
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai...
RTV.NET
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!