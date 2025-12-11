Biletul zilei la pariuri, vineri, 12 decembrie 2025. Câștig de 328 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

O nouă săptămână de cupe europene a luat sfârșit, iar meciurile din cele mai tari campionate ale lumii sunt la orizont. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.28 la DON.ro și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de vineri, 12 decembrie 2025.

Cotă de 1,60 de la Chelsea – Everton pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 12 decembrie 2025

Vineri vor avea loc trei meciuri în Premier League, iar noi vom alege să pariem pe două dintre ele. Unul este Chelsea – Everton, un meci în care rezultatul poate fi oricare. Chelsea, în acest sezon, pare că vrea să se lupte la titlul de campioană, însă în același timp pare că îi lipsește ceva.

De partea cealaltă, Evertonul lui David Moyes pare să nu fie luat în calcul de granzi, însă are un sezon foarte bun până acum și este la doar două puncte de locurile de Liga Campionilor, iar în ultimele 5 meciuri are o singură înfrângere și patru victorii fără să primească gol.

Deși sunt într-o formă bună, suntem de părere că Chelsea va da totul pentru cele trei puncte pentru a rămâne în vârful clasamentului, chiar dacă Pentru pariul „1 solist” DON.ro ne oferă o cotă de 1.60.

Cota de 2,05 de la Burnley – Fulham completează biletul zilei de vineri

Ultimele meciuri ale celor de la Fulham au fost de-a dreptul spumoase, cu multe goluri și faze de poartă, iar

De partea cealaltă, Burnley părea că va face față în debutul sezonului, însă nou-promovata nu a putut ține ritmul. Fosta echipă a lui Vincent Kompany este una dintre favoritele la retrogradare și are în prezent un șir de șase înfrângeri consecutive. Având în vedere forma ofensivă a lui Fulham și deficiențele de joc ale lui Burnley vom miza pe un meci cu „peste 2,5 goluri”, pentru care DON.ro oferă o cotă de 2,05.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la DON.ro o cotă de 1,60 pentru pronosticul „1 solist” la Chelsea – Everton și o cotă de 2,05 pentru „Peste 2,5 goluri” în meciul Burnley – Fulham, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.28, numai bună pentru un câștig de 328 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.