Biletul zilei la pariuri, vineri, 12 septembrie 2025. Câștig de peste 400 de lei cu fotbal

S-a încheiat pauza dedicată meciurilor echipelor naționale, iar asta înseamnă un singur lucru: revin duelurile de foc din cele mai tari campionate din Europa. Pentru biletul zilei de vineri, 12 septembrie, de la Don.ro, am pregătit o selecție de două partide care, combinate, ne pot aduce un profit pentru weekend.

Primul meci pe care îl analizăm pe biletul zilei de la Don.ro este înfruntarea din Bundesliga dintre Bayer Leverkusen și Frankfurt. Se Un lucru pare însă sigur: vom avea parte de un spectacol așa cum doar nemții știu să facă.

Noi evităm să mizăm pe un pariu solist, întrucât se anunță o partidă echilibrată, cu două echipe care mizează totul pe cartea atacului. Exact din acest motiv alegem să profităm de cota atractivă oferită de Don.ro, mai precis 2,20 pentru selecția „peste 2,5 goluri”.

Cota 2,00 la Sevilla – Elche

Tot vineri seara, în Spania, se joacă Sevilla – Elche, un meci între și o nou-promovată. Oaspeții au un start de sezon lansat în prima ligă și vor să facă marea surpriză și să plece acasă cu 3 puncte uriașe de pe Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Sevilla pare însă echipa clar favorită, deși andaluzii au acumulat doar 3 puncte în primele 3 etape. Pare momentul perfect pentru un reset complet, iar noi mizăm pe pronosticul 1 solist, care la Don.ro are cota 2,00, una care ne poate urca profitul.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri, 12 septembrie, avem de la Don.ro o cotă de 2,20 pentru pronosticul „Peste 2,5 goluri” în meciul Bayer Leverkusen – Frankfurt și o cotă de 2,00 pentru pronosticul „1 solist” în partida Sevilla – Elche. Combinate pe un singur bilet, acestea ne oferă o cotă totală de 4,40, suficientă pentru un câștig de 440 de lei dacă mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.