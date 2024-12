Biletul zilei la pariuri, vineri, 13 decembrie 2024. Câștig de 447 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe primele două întâlniri din etapa a 20-a a campionatului României, în care se dau bătălii interesante. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.47 la Betano și așteptăm un profit destul de mare cu biletul zilei la pariuri de vineri, 13 decembrie 2024.

Cotă de 1.93 de la FC Botoșani – Hermannstadt pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 13 decembrie 2024

Deschidem biletul zilei de vineri la pariuri cu meciul FC Botoșani – FC Hermannstadt, care începe la ora 17:00. Ambele echipe se află în partea de jos a clasamentului, dar sibienii sunt pe un trend ascendent.

ADVERTISEMENT

pentru a nu mai tremura din nou în ceea ce privește salvarea de la retrogradare, dar până atunci Liviu Ciobotariu trebuie să se descurce cu ceea ce are la dispoziție și să încerce să adune cât mai multe puncte.

După ce a fost într-o adevărată gaură neagră, Hermannstadt a strâns 3 victorii la rând și începe chiar să se uite spre play-off. La acest meci vom miza pe varianta ”ambele echipe înscriu: da”, care are la Betano o cotă de 1.93.

ADVERTISEMENT

Golurile de la Dinamo – Poli Iași aduc o cotă de 2.32

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Dinamo București – Politehnica Iași, programată de la ora 20:00. ”Câinii” vor să-și continue parcursul excelent din acest sezon, dar oaspeții vin cu gânduri mari în Capitală.

Tehnicianul Zeljko Kopic are ceva probleme de lot în acest final de an, însă alegerile făcute în această stagiune au fost mai tot timpul inspirate. În plus, Dinamo are un moral de fier după ce nu a mai simțit gustul înfrângerii de la finalul lunii octombrie.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, și va încerca să surprindă cu un joc mai avântat. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: peste 2.5”, pentru că și cota de 2.32 oferită de Betano este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 447 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Betano o cotă de 1.93 pentru pronosticul ”ambele echipe înscriu: da” în meciul FC Botoșani – FC Hermannstadt și o cotă de 2.32 pentru ”total goluri: peste 2.5” la Dinamo București – Politehnica Iași, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.47. Numai bună pentru un câștig de 447 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.