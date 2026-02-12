Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 13 februarie 2026. Câștig de 588 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de vineri, 13 februarie 2026, poate aduce un câștig de 588 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Saudi League și Eredivisie.
Traian Terzian
12.02.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri vineri 13 februarie 2026 Castig de 588 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri de vineri, 13 februarie 2026, poate aduce un câștig minunat. Sursă foto: trouw.nl
Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Arabiei Saudite și Olandei, în care evoluează marile favorite la câștigarea titlului. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.88 la Betano și așteptăm un profit superb cu biletul zilei la pariuri de vineri, 13 februarie 2026.

Cotă de 2.05 de la Al-Hilal – Al-Ettifaq pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 13 februarie 2026

Deschidem biletul zilei de vineri la pariuri cu meciul Al-Hilal – Al-Ettifaq, din etapa a 22-a din Saudi League, programat de la ora 17:25. Este un duel extrem de interesant între două dintre formațiile de top din zona Golfului.

Al-Hilal este o adevărată forță în Asia, nu a cunoscut înfrângerea în actualul sezon, în nicio competiție, și este lider în întrecerea internă. Formația pregătită de Simone Inzaghi este pe cai mari după ce l-a adus și pe Karim Benzema, iar runda precedentă i-a aplicat o corecție severă lui Marius Șumudică.

De partea cealaltă, oaspeții au un sezon peste așteptări, se află pe locul 6 în clasament și vin cu detașarea echipei care nu are nicio presiune. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri: sub 3.5”, care are la Betano o cotă de 2.05.

Golurile de la FC Volendam – PSV Eindhoven aduc o cotă de 2.87

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este FC Volendam – PSV Eindhoven, din runda a 23-a din Eredivisie, care va avea loc de la ora 21:00. Cele două formații se află la poli diferiți, iar diferența de valoare este uriașă.

Oaspeții conduc detașat în clasament și mai este doar o formalitate până vor deveni matematic campioni. Cu un Dennis Man revenit în formă, PSV are cel mai bun atac și e greu de crezut că vor scăpa victoria.

Volendam trăiește periculos fiind prima deasupra liniei de retrogradare, iar acest lucru se întâmplă în principal din cauza fragilității arătate în defensivă. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: peste 4.5”, pentru că și cota de 2.87 oferită de Betano este foarte tentantă.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei aduce un profit potențial de 588 de lei

Biletul zilei pariuri vineri 13 februarie 2026

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Betano o cotă de 2.05 pentru pronosticul ”total goluri: sub 3.5” în meciul Al-Hilal – Al-Ettifaq și o cotă de 2.87 pentru ”total goluri: peste 4.5” la FC Volendam – PSV Eindhoven, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.88. Numai bună pentru un câștig de 588 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

