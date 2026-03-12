Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 13 martie 2026. Câștig de 596 de lei cu meciuri din Serie A și La Liga

Biletul zilei la pariuri de vineri, 13 martie 2026, poate aduce un câștig de 596 de lei cu ajutorul a două meciuri tari din campionate puternice ale Europei.
FANATIK
12.03.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri vineri 13 martie 2026 Castig de 596 de lei cu meciuri din Serie A si La Liga
Biletul zilei la pariuri de vineri, 13 martie 2026, poate aduce un câștig de 596 lei cu ajutorul a două meciuri tari din campionate puternice ale Europei. FOTO: Hepta
Vineri debutează o nouă rundă în campionatele de top ale Europei, iar ziua programează mai multe partide interesante. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.96 la Betano și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de vineri, 13 martie 2026.

Cotă de 2.65 la Torino – Parma pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 13 martie 2026

Etapa 29 din Serie A debutează vineri, de la ora 21:45, cu partida dintre Torino și Parma. Ambele echipe sunt în a doua jumătate a clasamentului, însă gazdele se află într-o formă dezastruoasă, cu 3 victorii, o remiză și 7 eșecuri în cele 11 meciuri disputate în campionat în 2026.

De cealaltă parte, Parma a pierdut doar 3 meciuri în acest an, e neînvinsă în ultimele 5 etape și s-a distanțat la 10 puncte de zona retrogradării. Deși Torino e avantajată de terenul propriu, Parma se află într-o formă mult mai bună, așadar la acest meci vom miza pe varianta „Pauză sau final: 2”, care are o cotă de 2.65 la Betano.

Cotă de 2.25 la Alaves – Villarreal

Vineri, de la ora 22:00, începe runda cu numărul 28 din La Liga, cu partida dintre Deportivo Alaves și Villarreal. Gazdele se află într-o situație dificilă, fiind la doar 2 puncte deasupra zonei retrogradării, și au obținut doar 2 succese în ultimele 10 etape. Cele două echipe s-au întâlnit în ianuarie pe terenul lui Villarreal, iar „submarinul galben” a triumfat cu 3-1.

Gruparea pregătită de Marcelino ocupă locul 4 în La Liga și are mari șanse să obțină din nou calificarea în UEFA Champions League, competiție în care s-a făcut de râs în acest sezon, ocupând penultimul loc în faza ligii, cu un singur punct obținut în 8 runde. În ultimele patru etape din La Liga, Villarreal are 3 victorii și un singur eșec, 1-4 cu Barcelona, meci în care Lamine Yamal a marcat primul hat-trick din carieră. Suntem de părere că „submarinul galben” va obține un nou succes în campionat, pronosticul ales pentru acest joc fiind „2 solist”, cu o cotă de 2.25 la Betano.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Betano o cotă de 2.65 pentru pronosticul „Pauză sau final: 2” la Torino – Parma și o cotă de 2.25 pentru „2 solist” în meciul Alaves – Villarreal, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 5.96, numai bună pentru un câștig de 596 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

