Biletul zilei la pariuri, vineri, 13 martie 2026. Câștig de 596 de lei cu meciuri din Serie A și La Liga

Vineri debutează o nouă rundă în campionatele de top ale Europei, iar ziua programează mai multe partide interesante. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.96 la Betano și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de vineri, 13 martie 2026.

Cotă de 2.65 la Torino – Parma pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 13 martie 2026

Etapa 29 din Serie A debutează vineri, de la ora 21:45, cu partida dintre Torino și Parma. Ambele echipe sunt în a doua jumătate a clasamentului, însă gazdele se află într-o formă dezastruoasă, cu 3 victorii, o remiză și 7 eșecuri în cele 11 meciuri disputate în campionat în 2026.

De cealaltă parte, Parma a pierdut doar 3 meciuri în acest an, e neînvinsă în ultimele 5 etape și s-a distanțat la 10 puncte de zona retrogradării. Deși Torino e avantajată de terenul propriu, Parma se află într-o formă mult mai bună, așadar la acest meci vom miza pe varianta „Pauză sau final: 2”, care are o cotă de 2.65 la Betano.

Cotă de 2.25 la Alaves – Villarreal

Vineri, de la ora 22:00, începe runda cu numărul 28 din La Liga, cu partida dintre Deportivo Alaves și Villarreal. Gazdele se află într-o situație dificilă, fiind la doar 2 puncte deasupra zonei retrogradării, și au obținut doar 2 succese în ultimele 10 etape. Cele două echipe s-au întâlnit în ianuarie pe terenul lui Villarreal, iar „submarinul galben” a triumfat cu 3-1.

Gruparea pregătită de Marcelino ocupă locul 4 în La Liga și are mari șanse să obțină din nou calificarea în , ocupând penultimul loc în faza ligii, cu un singur punct obținut în 8 runde. În ultimele patru etape din La Liga, Villarreal are 3 victorii și un singur eșec, . Suntem de părere că „submarinul galben” va obține un nou succes în campionat, pronosticul ales pentru acest joc fiind „2 solist”, cu o cotă de 2.25 la Betano.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Betano o cotă de 2.65 pentru pronosticul „Pauză sau final: 2” la Torino – Parma și o cotă de 2.25 pentru „2 solist” în meciul Alaves – Villarreal, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 5.96, numai bună pentru un câștig de 596 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

