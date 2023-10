Biletul zilei la pariuri, vineri, 13 octombrie 2023. Câștig de 584 de lei

Astăzi pariem pe două întâlniri din etapa a 7-a a preliminariilor pentru calificarea la Campionatul European de anul viitor. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5,84 la Betano și așteptăm un profit încântător.

Deschidem biletul zilei de vineri la pariuri cu meciul Olanda – Franța, din Grupa B, care începe la ora 21:45. Vicecampioana mondială este cu un pas la turneul final, o victorie acum punând capăt emoțiilor.

ADVERTISEMENT

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Portugalia – Slovacia, din Grupa J, programată tot de la ora 21:45. Este un duel între primele două clasate, dar cu lusitanii mari favoriți.

Victoria Franței aduce o cotă de 2,32

Naționala ”cocoșului galic” are un parcurs perfect în actualele preliminarii, reușind cinci victorii din tot atâtea meciuri, marcând 11 goluri fără să primească vreunul, iar un succes pe Johan Cruijff Arena din Amsterdam ar însemna calificarea matematic.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, batavii vor să răzbune eșecul usturător în fața Franței din prima etapă a preliminariilor. Atunci, , scor 0-4, după o prestație de vis a lui Mbappe.

Atacantul lui PSG nu este în cea mai bună formă, însă are ajutoare de nădejde în Griezmann sau Giroud, așa că Franța are prima șansă. La acest meci vom miza pe varianta ”2 solist”, care are la Betano o cotă de 2,32.

ADVERTISEMENT

Cotă de 2,52 de la Portugalia – Slovacia pentru biletul zilei

Duelul de pe Estadio Do Dragao din Porto este derby-ul de conjunctură al acestei grupe, cele două formații fiind pe primele locuri. Dacă portughezii sunt meritat acolo, slovacii au profitat de criza prin care trec Bosnia și Islanda.

Este adevărat că pentru Slovacia nu este nimic sigur, deoarece Luxemburgul îi suflă amenințător în ceafă, însă pentru Portugalia grupa este una simplă și o victorie acum ar însemna asigurarea locului 1 în proporție de 99%.

ADVERTISEMENT

Lusitanii sunt favoriți clari, mai ales că , dar tocmai această postură ar putea să-i încurce puțin. În aceste condiții, am ales pronosticul ”PsF X”, pentru că și cota de 2,52 oferită de Betano este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 584 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Betano o cotă de 2,32 pentru pronosticul ”2 solist” în meciul Olanda – Franța și o cotă de 2,52 pentru ”PsF X” la Portugalia – Slovacia, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,84. Numai bună pentru un câștig de 584 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.