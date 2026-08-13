Biletul zilei la pariuri, vineri, 14 august 2026. Profit potențial de 380 de lei!

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Ușor, ușor încep mai multe campionate din Europa, astfel că pentru biletul zilei de vineri, 14 august, avem mai multe opțiuni de pariere. De această dată, am ales trei partide din Turcia, Portugalia și Italia, cu favorite clare la victorie.

Biletul zilei la pariuri, vineri, 14 august 2026. Galatasaray și Sporting, mari favorite

Pentru primul meci de pe biletul zilei de vineri, 14 august, , de la 21:30. Corum are un început de campionat cum nu se putea mai greu. Nou-promovata joacă în prima etapă pe terenul gigantului Galatasaray. Gazdele au avut o perioadă de pregătire cu rezultate negative în amicale. Au pierdut cu Monza (0-2), Venezia (0-3) și Villarreal (1-2) și au făcut un egal cu Rennes 3-3. Singura victorie a fost în chiar primul meci de pregătire, un 5-1 cu Umraniyespor, formație de ligă secundă în Turcia. De partea cealaltă, Corum e o nou-promovată care și-a modificat masiv lotul în această vară. Va avea probleme de omogenitate. Totuși, de cele mai multe ori, entuziasmul promovării ajută echipa aflată în această situație. Și nu este exclus să marcheze. Galata rămâne marea favorită și are valoare suficientă să câștige la scor. Pariem pe „1 și peste 2,5 goluri”, la cotă 1,60 pe Betano.

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Cel de-al doilea meci de pe biletul zilei este Sporting – Victoria Guimaraes, în etapa a doua din Portugalia, de la 22:30. Sporting a dezamăgit în runda inaugurală, un 2-2 la Estrela. Rezultatul final a surprins cu atât mai mult, cu cât „alb-verzii” aveau 2-0 în minutul 70. Estrela a redus din diferență în minutul 72 și a obținut remiza printr-un autogol al lui Rui Silva (84). În schimb, Guimaraes a debutat cu o înfrângere. Ba chiar una pe teren propriu, 0-1 cu Arouca. În sezonul trecut, Sporting a câștigat fără probleme ambele jocuri cu Guimaraes, 4-1 în deplasare și 5-1 acasă. Un scor similar ar face „verde” fără probleme opțiunea aleasă la acest joc: „1 și peste 2,5 goluri”, la cotă 1,65 pe Betano.

Coppa Italia, la cotă 1,82 pe biletul zilei

Ultimul meci de pe bilet este Fiorentina – Benevento, în Cupa Italiei, de la ora 22:15. Titular în toate amicalele verii după transferul la Fiorentina, . Iar adversarul este unul modest, Benevento, din Serie B. Oaspeții au trecut deja de un tur în Coppa, într-un 5-3 spectaculos cu Ravenna. În Fiorentina este la cu totul alt nivel. Trupa „viola” e favorită certă și sunt șanse mari să vedem și multe goluri. Mizăm și acum tot pe „1 și peste 2,5 goluri”, la cotă 1,82 pe Betano.

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Așadar, avem trei meciuri cu același pronostic și o cotă totală de 4,80. La o miză de 100 de lei, pariul se poate transforma într-o singură seară într-un profit de 380 de lei. Însă, ATENȚIE! Biletul zilei de vineri, 14 august, nu este o garanție a câștigului, ci doar pronosticuri gândite de autorul acestui material. Responsabilitatea pariurilor și a mizelor alese revine exclusiv persoanei care plasează biletul la o casă de pariuri.