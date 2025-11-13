Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 14 noiembrie 2025. Câștig de 354 de lei cu meciuri din preliminarii

Biletul zilei la pariuri de vineri, 14 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 354 de lei cu 3 meciuri din preliminariile pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic.
FANATIK
13.11.2025 | 22:30
Mizăm pe meciuri din preliminarii pentru biletul zilei
Fotbalul continuă cu preliminariile pentru Cupa Mondială, zona europeană, și noi căutăm să profităm cu biletul zilei care să fie verde.

Gibraltar – Muntenegru, meci cu goluri în preliminarii. Gazdele au o defensivă nu tocmai bună

Nu mai există echipe mici, asta auzim foarte des în ziua de astăzi. Un lucru care este adevărat, în mare parte, însă noi spunem că mai sunt formații care sunt la un nivel ce nu permite succese la nivel internațional. Așa este și cazul celor din Gibraltar, națională care nu are mulți ani de existență și acest lucru se vede în meciurile pe care le joacă, acestea terminându-se de multe ori cu înfrângeri la scor.

Până acum au primit nu mai puțin de 20 de goluri în 6 meciuri de preliminarii. Acum, pentru cei din Gibraltar urmează un duel acasă, cu Muntenegru, o altă națională care nu se poate considera una de top, dar care are jucători ce au evoluat sau evoluează la cel mai înalt nivel, precum Stefan Savic sau Steven Jovetic. Tocmai de din acest motiv noi mizăm pe minim 3 goluri în meci, la o cotă de 1,67 oferită de Maxwin.

Croația – Insulele Feroe. Modric și colegii, gata de spectacol. Cotă 1,57

Croația rămâne una dintre țările mici, la nivel de populație, care oferă însă jucători de clasă mondială, indiferent de generație. Acum, după ce a jucat finala Cupei Mondiale din 2018 și a dovedit întregii planete că se poate, echipa condusă din teren de Luka Modric, jucătorul lui AC Milan, vrea să facă o figură frumoasă și la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.

Tocmai din acest motiv noi mergem pe o victorie clară a celor din Croația, împotriva celor din Insulele Feroe, la confruntarea din preliminarii. O victorie ar aduce calificarea la turneul final pentru formația croată, care are în acest moment 3 puncte avans față de locul 2, ocupat de Cehia, care a jucat un meci mai mult. Astfel, noi mizăm pe minim 3 goluri în partida dintre Croația și Insulele Feroe, la o cotă de 1,57 oferită de Maxwin.

Luxemburg – Germania sau meciul în care nemții își arată clasa pentru o cotă de 1,30

Luxemburg nu mai este de mult o națională care să aibă jucători amatori, acum majoritatea celor care îmbracă tricoul naționalei fiind fotbaliști profesioniști, care au făcut juniorate la cluburi importante din Europa. Totuși, Germania rămâne o echipă de cel mai înalt nivel, care, spunem noi, își va arăta forța. Așadar, mizăm pe minim 3 goluri în meci, pentru o cotă de 1,30 oferită de Maxwin.

Astfel, cu un bilet în care combinăm cele 3 meciuri ajungem la o cotă de 3,40, care ne oferă, cu o miză de 100 de lei, un câștig de 354 de lei la Maxwin.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

