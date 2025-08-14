Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 15 august 2025. Câștig de 383 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de vineri, 15 august 2025, poate aduce un câștig de 383 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League și La Liga.
Traian Terzian
14.08.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri vineri 15 august 2025 Castig de 383 de lei cu fotbal
Câștig excelent cu biletul zilei la pariuri de vineri, 15 august 2025. Sursă foto: Hepta

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Angliei și Spaniei, care pornesc la drum într-un nou sezon. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.83 la Superbet și așteptăm un profit fantastic cu biletul zilei la pariuri de vineri, 15 august 2025.

Golurile de la Liverpool – Bournemouth aduc o cotă de 1.90 pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 15 august 2025

Deschidem biletul zilei de vineri la pariuri cu meciul Liverpool – Bournemouth, din prima etapă din Premier League, programat de la ora 22.00. Campioana en-titre are onoarea de a deschide noua stagiune a celui mai tare campionat din lume.

”Cormoranii” au început cu stângul sezonul 2025-2026, pierzând Supercupa Angliei la loviturile de departajare. Este clar că trupa lui Arne Slot va dori să se revanșeze în fața fanilor, mai ales că va fi un meci cu multă încărcătură în care va fi comemorat fostul atacant Diogo Jota.

Bournemouth a fost una dintre surprizele plăcute ale stagiunii precedente, însă îi va fi extrem de dificil în vulcanul de pe Anfield Road. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri Liverpool: peste 2.5”, care are la Superbet o cotă de 1.90.

Cotă de 2.02 de la Villarreal – Real Oviedo

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Villarreal – Real Oviedo, din prima rundă din La Liga, care va începe la ora 22:30. Gazdele pornesc din postura de mari favorite în acest joc.

”Submarinul galben” are parte de un start lejer la prima vedere în fața unei nou promovate, însă este început de sezon și orice se poate întâmpla. Chiar și așa, gazdele vor să continue parcursul bun din stagiunea precedentă când au prins loc de Champions League.

Oaspeții s-a întărit în această vară cu portarul Horațiu Moldovan, dar le va fi foarte greu să scoată ceva la revenirea în primul eșalon după o pauză de 24 de ani. În aceste condiții, am ales pronosticul ”1 solist și sub 3.5 goluri”, pentru că și cota de 2.02 oferită de Superbet este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 383 de lei

bzi

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 1.90 pentru pronosticul ”total goluri Liverpool: peste 2.5” în meciul Liverpool – Bournemouth și o cotă de 2.02 pentru ”1 solist și sub 3.5 goluri” la Villarreal – Real Oviedo, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.83. Numai bună pentru un câștig de 383 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
