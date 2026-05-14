Biletul zilei la pariuri, vineri, 15 mai 2026. Câștig de 631 de lei cu meciuri de fotbal din Anglia și Franța

Campionatele mari din Europa se apropie de final, iar în aceste săptămâni se dispută mai multe meciuri cu o miză uriașă. Astăzi pariem pe o partidă extrem de importantă din campionatul Angliei, dar și pe un duel de la barajul de menținere-promovare în Ligue 1. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6.31 la SUPERBET și așteptăm un profit plăcut cu biletul zilei la pariuri de vineri, 15 mai 2026.

Cotă de 3.65 de la Aston Villa – Liverpool pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 15 mai 2026

Runda cu numărul 37 din Premier League debutează vineri, de la ora 22:00, cu duelul dintre Aston Villa și Liverpool, două formații care ocupă momentan locuri de Champions League, însă trăiesc în continuare cu emoții. Cu două runde înainte de finalul sezonului, cele două echipe au 59 de puncte, însă distanța până la ocupanta locului 6, Bournemouth, este de doar 4 puncte. Așadar, ambele echipe au nevoie de victorie în acest duel pentru a fi sigure de participarea în următorul sezon al celei mai importante competiții inter-cluburi.

Cele două nu se află într-o formă foarte bună însă, nereușind să obțină vreun succes în precedentele două etape. . . Pronosticul pe care l-am ales pentru acest duel este „X”, care are la SUPERBET o cotă de 3.65.

Cotă de 1.73 la Saint-Etienne – Rodez

Tot vineri, însă de la ora 21:30, are loc semifinala barajului de menținere-promovare în Ligue 1 dintre Saint-Etienne și Rodez. Oaspeții s-au calificat în această fază după ce au învins-o dramatic pe Red Star Paris, 3-2, însă pornesc cu șansa a doua contra echipei care a încheiat sezonul regulat pe locul 3, la doar 2 puncte de Le Mans, formație care a promovat direct în prima ligă.

Suntem de părere că terenul propriu va juca un rol extrem de important în acest duel, care se desfășoară într-o singură manșă, așadar vom miza pe varianta „1 solist”, care are la SUPERBET o cotă de 1.73. Echipa care se va impune va înfrunta în finală, în dublă manșă, ocupanta locului 16 din Ligue 1. Înainte de ultima etapă, în calcule pentru a ocupa această poziție sunt Nice, Auxerre și Le Havre.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la SUPERBET o cotă de 3.65 pentru pronosticul „X” în meciul Aston Villa – Liverpool și o cotă de 1.73 pentru „1 solist” la Saint-Etienne – Rodez, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6.31. Numai bună pentru un câștig de 631 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.