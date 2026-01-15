Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 16 ianuarie 2026. Câștig de 362 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de vineri, 16 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 362 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League
Ciprian Păvăleanu
15.01.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri vineri 16 ianuarie 2026 Castig de 362 de lei cu fotbal
Biletul zilei de vineri este realizat pe baza a două meciuri din Premier League. Foto: Hepta.ro
După o săptămână cu meciuri în FA Cup și Cupa Ligii Angliei, Premier League revine pentru toți iubitorii fotbalului britanic. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,62 la MaxBet și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de vineri, 16 ianuarie 2026.

Cotă de 1,97 de la Manchester United – Manchester City pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 16 ianuarie 2026

Cel mai așteptat meci din această etapă este derby-ul orașului Manchester, găzduit de „diavolii roșii”, pe Old Trafford. Diferența de puncte în campionat este una destul de mare, așa cum a fost de fiecare dată în ultimul deceniu, însă formația antrenată de Michael Carrick poate produce oricând surpriza.

„Cetățenii” au avut fluctuații de formă în acest sezon, iar marele minus din ultima perioadă este criza de formă a lui Erling Haaland. Atacantul norvegian are un singur gol marcat în ultimele șase partide, iar chiar și acela a fost dat de la punctul cu var. Aceste lucruri se întâmplă destul de rar cu vârful nordic, iar ceilalți fotbaliști sunt nevoiți să iasă la rampă.

Cu toate acestea, formația lui Pep Guardiola are fotbaliști foarte valoroși, care pot face oricând diferența. Rayan Cherki, Antoine Semenyo, Phil Foden sau Jeremy Doku pot face senzație în atacul lui Manchester City, chiar și în lipsa unui Haaland care să bage mingea în poartă, iar din această cauză mizăm pe victoria solistă a „cetățenilor”, pentru o cotă de 1,97 oferită de Max Bet.

Cota de 1,84 de la Leeds United – Fulham completează biletul zilei de vineri

Leeds și Fulham sunt două echipe foarte interesante din acest sezon de Premier League, care în acest moment se află într-o formă foarte bună. Londonezii au 4 victorii și 2 remize în ultimele șase partide oficiale, în timp ce nou-promovata a bifat o singură înfrângere în ultimele 8 dueluri, chiar și aceea venită la limită, cu un gol al lui Newcastle în minutul 90+12.

Pentru acest meci, vom miza pe jocul plăcut prestat de cele două formații și vom alege să pariem pe un meci cu goluri, tocmai de aceea vom selecta „GG”, pentru o cotă de 1,84 oferită de Max Bet.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Max Bet o cotă de 1,97 pentru pronosticul „2 solist” la Manchester United – Manchester City și o cotă de 1,84 pentru „GG” în meciul Leeds United – Fulham, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.62, numai bună pentru un câștig de 362 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

