Biletul zilei la pariuri, vineri 16 octombrie 2020. Doi „solişti“ pentru un profit de peste 250 de lei

Biletul zilei la pariuri, vineri 16 octombrie 2020. După închiderea ferestrei de meciuri internaţionale din Liga Naţiunilor, revenim la competiţiile interne. Am ales două partide fotbal care ne aduc o cotă totală de 3,51 la Get’s Bet. La fel ca miercuri, tipsterii FANATIK au oferit și ieri un alt bilet câștigător, care v-ar fi băgat în buzunar peste 260 de lei, astfel că nu trebuie decât să aveți încredere în noi dacă vreți să dați lovitura la pariuri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Primul meci de pe biletul zilei este U Cluj – Concordia Chiajna, de la 18:00, în runda cu numărul 8 din Liga 2. Ardelenii sunt favoriţii partidei, atât prin prisma locului ocupat în clasament, cât şi prin cea a formei de moment.

Dijon – Rennes, de la 20:00, este cel de-al doilea joc de pe biletul zilei. Avem parte de un duel cât se poate de dezechilibrat între „lanterna roşie“ şi liderul din Ligue 1. Se întâlnesc o formaţie care nu a câştigat cu una care nu a pierdut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

U Cluj – Concordia aduce o cotă de 1,95 pe biletul zilei

U Cluj trece printr-o formă foarte bună, motiv pentru care se află pe poziţia secundă în clasamentul Ligii 2. După un început timid, doar 1-0 în victoria la Aerostar Bacău şi două înfrângeri cu ASU Poli (0-1) şi Gloria Buzău (1-2), clujenii, care au ca obiectiv promovarea, şi-au revenit. Au urmat trei victorii şi o remiză în campionat, plus un succes cu 2-0 la Unirea Dej în Cupa României. În acest moment, U Cluj are trei succese consecutive în care a marcat de fiecare dată de cel puţin două ori. În etapa a 7-a de Liga 2, a spulberat-o cu 4-1 pe Turris la Turnu Măgurele.

Concordia Chiajna a avut un parcurs invers faţă de adversari. A debutat foarte bine, fără înfrângere (două victorii şi două remize) în primele 4 etape, după care a venit o serie neagră de 3 eşecuri consecutive. Nici măcar victoria din Cupă, 3-2 la CS Afumaţi, nu a fost una convingătoare. Ilfovenii au pierdut în campionat 2-3 la Turris, 2-4 ka Rapid şi 0-1 cu Mioveni la Chiajna.

ADVERTISEMENT

În meciurile directe, avantajul este tot de partea ardelenilor. Cele două s-au întâlnit o singură dată în sezonul precent, la Cluj, iar gazdele au câştigat cu 2-1. Anterior, se mai înfruntaseră pe vremea când ambele jucau în prima ligă. O remiză albă la Cluj şi o victorie a lui U la Chiajna, cu 2-0, au fost duelurile din sezonul 2014-2015. „1 solist“ are cota 1,95 la Get’s Bet.

Victoria liderului la ultima clasată, cotată cu 1,80 pe biletul zilei

Dijon este cea mai slabă formaţie din Ligue 1, dacă aruncăm o privire pe clasament. În 6 etape scurse până în acest moment, gazdele acestei partide au acumulat un singur punct, o remiză 2-2 cu Montpellier, la ultimul meci acasă. În rest, 5 înfrângeri clare, în care a marcat o singură dată. Per ansamblu, Dijon are un golaveraj dezastruos, 3-13.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rennes este surpriza plăcută a startului de sezon. Ocupanta primei poziţii nu a pierdut niciodată. Are două remize, în prima şi ultima etapă, şi patru succese, în faţa unor echipe importante precum St. Etienne, Monaco sau chiar Montpellier. Pe teren străin, a jucat foarte bine, obţinând o remiză la Lille (locul 2 şi, de asemenea, neînvinsă) şi două victorii clare: 4-2 la Nimes şi 3-0 la St. Etienne. 14-7 este golaverajul lui Rennes.

În meciurile directe, surprinzător, Dijon are avantaj „acasă“. Mai exact, gazdele s-au impus în ultimele 4 confruntări din campionat, pe teren propriu. Totuşi, Dijon era o formaţie mai bună în sezoanele precedente, chiar dacă nu avea aspiraţii înalte. Rennes are un start prea bun de sezon pentru a-şi permite să irosească vreun punct pe terenul ultimei clasate. „2 solist“ are cota 1,80 la Get’s Bet.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Biletul zilei are un profit potenţial de 250 de lei

În concluzie, doi „solişti“ ne pot aduce peste 350 de lei, la o miză de 100 de lei. Victoria lui U Cluj pe teren propriu în faţa Concordiei Chiajna este cotată la 1,95, în timp ce un succes al liderului Rennes la codaşa Dijon beneficiază de o cotă de 1,80. Coroborate, cele două pronosticuri înseamnă o cotă totală de 3,51 la Get’s Bet.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.