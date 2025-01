Biletul zilei la pariuri, vineri, 17 ianuarie 2025. Câștig de 497 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Germaniei și Italiei, în care evoluează echipe de mare tradiție. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.97 la MaxBet și așteptăm un profit remarcabil cu biletul zilei la pariuri de vineri, 17 ianuarie 2025.

Cotă de 2.40 de la Frankfurt – Dortmund pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 17 ianuarie 2025

Deschidem biletul zilei de vineri la pariuri cu meciul Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund, din etapa a 18-a din Bundesliga, care începe la ora 21:30. Duelul de pe Deutsche Bank Park este un derby de tradiție al fotbalului german.

Gazdele s-au cocoțat pe podium și sunt surpriza plăcută a acestui sezon. Cu egipteanul Omar Marmoush în mare formă, trupa lui Din Toppmoller visează cu ochii deschiși la un loc în viitoarea ediție a Champions League.

Dortmund are un sezon mai mult decât modest și după a coborât în partea a doua a clasamentului. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: sub 2.5”, pentru că și cota de 2.40 oferită de MaxBet este foarte tentantă.

Golurile de la AS Roma – Genoa aduc o cotă de 1.91

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este AS Roma – Genoa, din runda a 21-a din Serie A, programată de la ora 21:45. Este primul joc al ”Grifonului” după ce .

”Giallorossi” au renăscut odată că instalarea pe banca tehnică a experimentatului Claudio Ranieri. Sunt încă departe de locurile de cupe europene, însă speranța a revenit printre fanii de pe Olimpico.

Genoa trece prin schimbări majore după ce a fost preluată de Dan Șucu, rezultatele au început și ele să apară, iar echipa este imediat în spatele Romei în clasament. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri: peste 2.5”, care are la MaxBet o cotă de 1.91.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 497 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri avem de la MaxBet o cotă de 2.40 pentru pronosticul ”total goluri: sub 2.5” în meciul Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund și o cotă de 1.91 pentru ”total goluri: peste 2.5” la AS Roma – Genoa, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.97. Numai bună pentru un câștig de 497 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.