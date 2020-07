Biletul zilei la pariuri, vineri, 17 iulie 2020. Câștigăm 250 de lei cu meciuri din Anglia

Biletul zilei la pariuri, vineri 17 iulie 2020. Fotbalul din Anglia propune două meciuri extrem de importante pentru retrogradarea şi promovarea din şi în Premier League. Mai sunt doar câteva etape şi orice pas greşit poate însemna ratarea obiectivului. Vă propunem un bilet de cotă 2,58 care vă poate aduce profit. Biletul de ieri a fost câştigător.

Primul meci de pe biletul zilei este Huddersfield – West Brom, de la 19:30, în penultima etapă de Championship. Gazdele sunt aproape de retrogradare, iar oaspeţii trag tare pentru promovare directă.

A doua partidă de pe biletul zilei este West Ham – Watford, de la 22:00, în antepenultima rundă de Premier League. Cele două sunt la egalitate de puncte, imediat deasupra locurilor care retrogradează. 3 puncte în confruntarea de azi ar aduce liniştea.

Biletul zilei la pariuri, vineri, 17 iulie 2020. West Brom e favorită

Huddersfield e pe 20, cu 2 poziţii şi 3 puncte peste primul loc retrogradabil. N-a mai câştigat de 4 etape, dar a remizat de trei ori în acest interval, fapt ce i-a permis să se distanţeze uşor de zona roşie. Un eventual succes ar însemna rămânerea în Championship, dar adversarul este cât se poate de dificil şi de montat.

West Brom ocupă, acum, locul secund. În precedentele 2 etape a remizat, văzându-şi avantajul faţă de locul 3 scăzând la doar un punct. Totuşi, înainte avusese 3 victorii la rând, adică e neînvinsă de 5 runde, o formă foarte bună, am putea spune. Acum, are nevoie de toate cele 3 puncte, pentru că Bretford vine tare din urmă şi are meci uşor ls Stoke. „2 solist“ are cota 1,72 la Casa Pariurilor.

Cine câştigă se salvează

West Ham e pe 16 în Premier League. A strâns până acum 34 de puncte, cu 3 mai multe decât Bournemouth şi Aston Villa care se află la retrogradare. În runda precedentă a reuşit o victorie clară pe terenul codaşei Norwich, 4-0. Va căuta cele trei puncte, dar s-ar putea mulţumi şi cu un egal.

Watford are acelaşi număr de puncte ca West Ham, deci se află într-o situaţie identică. În tur, a pierdut cu 1-3. De altfel, ultimele 3 directe s-au încheiat cu succesul oaspeţilor. De două ori s-au impus „ciocănarii“ şi o singură dată Watford. Astăzi, se anunţă un meci echilibrat, iar noi credem că ambele vor marca. Pentru acest pronostic primim o cotă de 1,50 de la Casa Pariurilor.

În concluzie, astăzi putem câştiga puţin peste 250 de lei cu 100 investiţi, dacă West Brom învinge la Huddersfield, iar în partida West Ham – Watford se înscriu între 2 şi 4 goluri. Casa Pariurilor oferă o cotă totală de 2,58 pentru cele două pronosticuri.

ATENŢIE! Acestea sunt doar nişte pronosticuri ale tipsterilor FANATIK şi nu reprezintă o garanţie a câştigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază şi de sumele pe care alege să le mizeze.

