Biletul zilei la pariuri, vineri, 17 octombrie 2025. Câștig de 331 de lei cu fotbal din Germania și Spania

Campionatele tari revin după preliminariile Cupei Mondiale, iar vineri vom avea parte de mai multe jocuri. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,31 la BETANO și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de vineri, 17 octombrie 2025.

Cotă de 1.82 la Union Berlin – Borussia Monchengladbach pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 17 octombrie 2025

De la ora 21:30, Union Berlin va primi vizita Borussiei Monchengladbach în etapa a 7-a din Bundesliga. Formația din Capitală are 7 puncte după primele 6 runde, pe când oaspeții au o formă neobișnuit de slabă, doar 3 puncte și se află pe penultimul loc în clasament.

Ultimul meci dintre cele două formații, disputat în februarie, s-a încheiat cu un spectaculos 1-2 pentru Monchengladbach. Se știe că și ne așteptăm ca și această partidă să fie cu goluri. Așadar, pentru acest duel am ales pronosticul „Peste 2,5 goluri marcate”, care la BETANO are cota 1.82.

Cotă de 1.82 la Real Oviedo – Espanyol

Marți se va disputa primul meci din etapa a 9-a din La Liga, iar meciul dintre Real Oviedo și Espanyol are o miză foarte importantă. , cu 6 de puncte, și are nevoie de un succes în acest duel pentru a se distanța de locurile direct retrogradabile.

Evident, Espanyol pornește cu prima șansă în disputa contra nou-promovatei, însă istoria recentă ne arată că nu s-au marcat multe goluri în duelurile direct. La acest meci vom miza pe varianta „NG, nu marchează ambele echipe”, care are la BETANO cota 1.82.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la BETANO o cotă de 1.82 pentru pronosticul „Peste 2,5 goluri” în meciul Union Berlin – Borussia Monchengladbach și o cotă de 1.82 pentru „NG, nu marchează ambele echipe” la Real Oviedo – Espanyol, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.31. Numai bună pentru un câștig de 331 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.