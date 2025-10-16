Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 17 octombrie 2025. Câștig de 331 de lei cu fotbal din Germania și Spania

Biletul zilei la pariuri de vineri, 17 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 331 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Germania și Spania.
FANATIK
16.10.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri vineri 17 octombrie 2025 Castig de 331 de lei cu fotbal din Germania si Spania
Biletul zilei la pariuri, vineri, 17 octombrie 2025. Câștig de 331 de lei cu fotbal Germania și Spania. FOTO: Facebook Real Oviedo

Campionatele tari revin după preliminariile Cupei Mondiale, iar vineri vom avea parte de mai multe jocuri. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,31 la BETANO și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de vineri, 17 octombrie 2025.

ADVERTISEMENT

Cotă de 1.82 la Union Berlin – Borussia Monchengladbach pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 17 octombrie 2025

De la ora 21:30, Union Berlin va primi vizita Borussiei Monchengladbach în etapa a 7-a din Bundesliga. Formația din Capitală are 7 puncte după primele 6 runde, pe când oaspeții au o formă neobișnuit de slabă, doar 3 puncte și se află pe penultimul loc în clasament.

Ultimul meci dintre cele două formații, disputat în februarie, s-a încheiat cu un spectaculos 1-2 pentru Monchengladbach. Se știe că Bundesliga este un campionat în care se marchează extrem de mult și ne așteptăm ca și această partidă să fie cu goluri. Așadar, pentru acest duel am ales pronosticul „Peste 2,5 goluri marcate”, care la BETANO are cota 1.82.

ADVERTISEMENT

Cotă de 1.82 la Real Oviedo – Espanyol

Marți se va disputa primul meci din etapa a 9-a din La Liga, iar meciul dintre Real Oviedo și Espanyol are o miză foarte importantă. Trupa lui Horațiu Moldovan ocupă locul 17, cu 6 de puncte, și are nevoie de un succes în acest duel pentru a se distanța de locurile direct retrogradabile.

Evident, Espanyol pornește cu prima șansă în disputa contra nou-promovatei, însă istoria recentă ne arată că nu s-au marcat multe goluri în duelurile direct. La acest meci vom miza pe varianta „NG, nu marchează ambele echipe”, care are la BETANO cota 1.82.

ADVERTISEMENT
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește,...
Digi24.ro
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la BETANO o cotă de 1.82 pentru pronosticul „Peste 2,5 goluri” în meciul Union Berlin – Borussia Monchengladbach și o cotă de 1.82 pentru „NG, nu marchează ambele echipe” la Real Oviedo – Espanyol, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.31. Numai bună pentru un câștig de 331 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe...
Digisport.ro
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depășește orice imaginație

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Pontul zilei de miercuri, 15 octombrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru echipele care...
Fanatik
Pontul zilei de miercuri, 15 octombrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru echipele care vor retrograda la finalul sezonului 2025-2026
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 15 octombrie 2025. Câștig de 403 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 15 octombrie 2025. Câștig de 403 lei cu tenis
Pontul zilei de marți, 14 octombrie. Bet Builder de cotă 3.50 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de marți, 14 octombrie. Bet Builder de cotă 3.50 la Superbet pentru Italia – Israel
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ion Țiriac, atac fără menajamente: 'S-a terminat cu sportul! De asta am și...
iamsport.ro
Ion Țiriac, atac fără menajamente: 'S-a terminat cu sportul! De asta am și vândut turneul de la Madrid'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!