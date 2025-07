. Echipele de top din Europa au făcut deja câteva mutări interesante pe piața transferurilor, care speră să ajute la câștigarea trofeelor. Pentru biletul zilei de vineri, 18 iulie, de la Gets Bet, am selectat două dueluri interesante, care, combinate, ne pot aduce un profit considerabil.

Biletul zilei la pariuri, vineri, 18 iulie 2025. Câștig de 343 lei cu fotbal

Primul meci pe care îl vom analiza este duelul dintre Viborg și FC Copenhaga, din prima etapă a campionatului din Danemarca. Se anunță o partidă extrem de interesantă. Gazdele s-au salvat, în sezonul precedent, la limită de la retrogradare. În schimb, gruparea din capitală a câștigat titlul.

Copenhaga pleacă clar cu prima șansă. Oaspeții vor să înceapă noul sezon cu o victorie de moral, iar la prima vedere, Viborg pare victimă sigură. Totuși, în stagiunea precedentă a existat și o surpriză: echipa din regiunea Midtjylland a câștigat în martie cu 3-2.

Cu toate acestea, noi mergem pe mâna unei victorii a oaspeților, care au mult mai multă experiență. La Gets Bet, selecția „Rezultat final și total goluri peste 1,5 – Oaspeți, da” are o cotă extrem de atractivă, 1.78, pe care e păcat să o evităm.

Cota 1,93 la EURO feminin

În continuare, pe biletul zilei de la Gets Bet am inclus și un meci de la . Spania și Elveția se duelează în sferturile de finală. Ibericele sunt favorite clare și e foarte posibil să avem parte de o partidă spectaculoasă, cu multe goluri.

Naționala de fotbal feminin a Spaniei e favorită la marele trofeu, iar Elveția are șanse minime să producă o surpriză. Astfel, mergem pe pronosticul „Total goluri Spania – peste 3,5”, care are la Gets Bet cota 1.93.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri, propunerea de la Gets Bet ne aduce o cotă de 1.78 pentru selecția „Rezultat final și total goluri peste 1,5 – Oaspeți, da” la duelul dintre Viborg și FC Copenhaga, și o cotă de 1.93 pentru pronosticul „Total goluri Spania – peste 3,5” în sfertul de finală dintre Spania și Elveția de la Euro Feminin. Combinate pe același bilet, obținem o cotă totală de 3.43 – numai bună pentru un potențial câștig de 343 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.