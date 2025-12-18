Biletul zilei la pariuri, vineri, 19 decembrie 2025. Câștig de 307 lei cu meciuri de fotbal

ADVERTISEMENT

Weekendul începe cu meciuri extrem de atractive din toate Europa. Ne vom concentra însă pe jocuri tari din La Liga și SuperLiga. E vorba despre Valencia – Mallorca și FC Botoșani – CFR Cluj. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,07 la MAXBET și așteptăm un câștig important cu biletul zilei la pariuri de vineri, 19 decembrie 2025.

Cota de 1,60 la biletul zilei cu meciul Valencia – Mallorca

Meci tare în partea de jos a clasamentului din campionatul spaniol. Etapa a 17-a se deschide pe Mestalla, vineri, 19 decemrbie, de la ora 22:00, acolo unde Valencia primește vizita celor de la Mallorca.

, primul situat deasupra zonei fierbinți a clasamentului, cu 15 puncte, la egalitate cu Girona, care e pe 18. Nici Mallorca nu stă însă prea bine. Este pe poziția a 14-a, cu 17 puncte. Atât Valencia, cât și Mallorca sunt două formații care stau slab din punct de vedere ofensiv. Nici nu e de mirare având în vede situația din clasament.

0,9 goluri per meci e media reușitelor Valenciei în acest campionat

1,1 goluri per meci a marcat Mallorca în cele 16 etape din La Liga

4 din ultimele 5 meciuri directe nu au fost cu mai mult de 1,5 goluri

Astfel, la aceasta partidă vom miza pe pronosticul „Sub 2,5 goluri”, care la MAXBET ne oferă o cotă de 1,60.

Cota de 1,92 de la FC Botoșani – CFR Cluj completază biletul zilei la pariuri de vineri, 19 decembrie

Și în SuperLiga României este derby. Vineri, 19 decembrie, runda se deschide cu partida de la Botoșani dintre FC Botoșani și CFR Cluj. Gazdele sunt pe o pantă descendentă. Nu au mai câștigat decât un meci în ultimele 5 runde și au ajuns pe locul 3, la un punct de liderul Rapid.

De cealaltă parte, Momentan, CFR Cluj este pe locul 11, cu 23 de puncte, la șapte lungimi de top 6. Deși este atât de jos în clasament, vicecampioana stă foarte bine la un anumit capitol. Ardelenii au cele mai multe șuturi pe poartă. 6,2 este media execuțiilor cadrate de jucătorii lui Daniel Pancu.

Astfel, la acest duel vom miza pe pronosticul „Peste 4,5 șuturi pe poartă CFR Cluj”, care la MAXBET ne oferă o cotă de 1,92.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la MAXBET o cotă de 1,60 pentru pronosticul „Sub 2,5 goluri” la Valencia – Mallorca și o cotă de 1,92 pentru „Peste 4,5 șuturi la poartă CFR Cluj” în meciul FC Botoșani – CFR Cluj, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3,07, numai bună pentru un câștig de 307 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.