Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 19 decembrie 2025. Câștig de 307 lei cu meciuri de fotbal

Biletul zilei la pariuri de vineri, 19 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 307 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din La Liga și SuperLiga
Cristian Măciucă
18.12.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri vineri 19 decembrie 2025 Castig de 307 lei cu meciuri de fotbal
Biletul zilei la pariuri, vineri, 19 decembrie 2025. Câștig de 307 lei cu meciuri de fotbal. FOTO: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

Weekendul începe cu meciuri extrem de atractive din toate Europa. Ne vom concentra însă pe jocuri tari din La Liga și SuperLiga. E vorba despre Valencia – Mallorca și FC Botoșani – CFR Cluj. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,07 la MAXBET și așteptăm un câștig important cu biletul zilei la pariuri de vineri, 19 decembrie 2025.

Cota de 1,60 la biletul zilei cu meciul Valencia – Mallorca

Meci tare în partea de jos a clasamentului din campionatul spaniol. Etapa a 17-a se deschide pe Mestalla, vineri, 19 decemrbie, de la ora 22:00, acolo unde Valencia primește vizita celor de la Mallorca.

ADVERTISEMENT

„Liliecii” sunt pe locul 17, primul situat deasupra zonei fierbinți a clasamentului, cu 15 puncte, la egalitate cu Girona, care e pe 18. Nici Mallorca nu stă însă prea bine. Este pe poziția a 14-a, cu 17 puncte. Atât Valencia, cât și Mallorca sunt două formații care stau slab din punct de vedere ofensiv. Nici nu e de mirare având în vede situația din clasament.

  • 0,9 goluri per meci e media reușitelor Valenciei în acest campionat
  • 1,1 goluri per meci a marcat Mallorca în cele 16 etape din La Liga
  • 4 din ultimele 5 meciuri directe nu au fost cu mai mult de 1,5 goluri

Astfel, la aceasta partidă vom miza pe pronosticul „Sub 2,5 goluri”, care la MAXBET ne oferă o cotă de 1,60. 

ADVERTISEMENT
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA,...
Digi24.ro
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac

Cota de 1,92 de la FC Botoșani – CFR Cluj completază biletul zilei la pariuri de vineri, 19 decembrie

Și în SuperLiga României este derby. Vineri, 19 decembrie, runda se deschide cu partida de la Botoșani dintre FC Botoșani și CFR Cluj. Gazdele sunt pe o pantă descendentă. Nu au mai câștigat decât un meci în ultimele 5 runde și au ajuns pe locul 3, la un punct de liderul Rapid.

ADVERTISEMENT
”Sunt șocată”. O româncă, prinsă în haosul din Columbia: 59 de răniți! Imagini...
Digisport.ro
”Sunt șocată”. O româncă, prinsă în haosul din Columbia: 59 de răniți! Imagini cu puternic impact emoțional

De cealaltă parte, echipa lui Daniel Pancu se grăbește să mai prindă play-off-ul. Momentan, CFR Cluj este pe locul 11, cu 23 de puncte, la șapte lungimi de top 6. Deși este atât de jos în clasament, vicecampioana stă foarte bine la un anumit capitol. Ardelenii au cele mai multe șuturi pe poartă. 6,2 este media execuțiilor cadrate de jucătorii lui Daniel Pancu.

Astfel, la acest duel vom miza pe pronosticul „Peste 4,5 șuturi pe poartă CFR Cluj”, care la MAXBET ne oferă o cotă de 1,92. 

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la MAXBET o cotă de 1,60 pentru pronosticul „Sub 2,5 goluri” la Valencia – Mallorca și o cotă de 1,92 pentru „Peste 4,5 șuturi la poartă CFR Cluj” în meciul FC Botoșani – CFR Cluj, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3,07, numai bună pentru un câștig de 307 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Pontul zilei de miercuri, 17 decembrie. Ce cote au FCSB, CFR Cluj și...
Fanatik
Pontul zilei de miercuri, 17 decembrie. Ce cote au FCSB, CFR Cluj și restul echipelor la calificarea în play-off
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 17 decembrie 2025. Câștig de 392 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 17 decembrie 2025. Câștig de 392 de lei cu două meciuri din Cupa Spaniei
Pontul zilei de marți, 16 decembrie. Pariem pe golgheterul SuperLigii României
Fanatik
Pontul zilei de marți, 16 decembrie. Pariem pe golgheterul SuperLigii României
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Adrian Mititelu, derapaj la adresa principalului contestatar: 'Un schizofrenic care chirăie de foame'
iamsport.ro
Adrian Mititelu, derapaj la adresa principalului contestatar: 'Un schizofrenic care chirăie de foame'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!