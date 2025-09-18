Biletul zilei la pariuri, vineri, 19 septembrie 2025. Câștig de 593 de lei cu fotbal

După serile de Liga Campionilor, fotbalul abia începe! Cele mai tari campionate ale lumii revin, iar noi vom paria pe două meciuri din La Liga și Ligue 1. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5,93 la MaxBet și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de vineri, 19 septembrie 2025.

Cotă de 3,35 de la Lyon – Angers pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 19 septembrie 2025

Vineri reîncep campionatele din Europa, după ce fanii fotbalului s-au putut bucura de trei seri consecutive de Champions League. Datorită numărului mare de echipe pe care le dau în cea mai tare competiție intercluburi, ziua de vineri ne oferă doar câteva meciuri din top 5 ligi.

Printre ele, putem regăsi meciul dintre Lyon și Angers. Fosta adversară a FCSB acolo unde a început vijelios acest sezon. Lyonezii au strâns 9 puncte în primele trei meciuri, urmate de o înfrângere în ultima etapă cu Rennes.

De partea cealalată, Angers a pus în clasament doar cinci puncte, iar scorurile din primele patru partide au fost cu maximum două goluri marcate, inclusiv scorul din meciul cu PSG, în care a pierdut doar cu 1-0. De aceea, vom miza pe victoria lui Lyon, însă nu și pe un meci cu foarte multe goluri. Pentru pariul „1 și sub 2,5 goluri”, MaxBet ne oferă o cotă foarte bună de 3,35.

Cota de 1,77 de la Real Betis – Real Sociedad completează biletul zilei de vineri

Un alt meci interesant de vineri este cel din La Liga, dintre Real Betis și Real Sociedad, două echipe foarte bune ale campionatului spaniol. Dacă echipa din Sevilla va juca în Europa League, cei de la Sociedad nu au prins loc de cupe europene pentru acest sezon și se pot axa complet pe campionat.

fapt pentru care la această partidă vom miza pe „GG – Ambele echipe marchează”, pariu pentru care MaxBet oferă cota 1,77.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 3,35 pentru pronosticul „1 & sub 2,5 goluri” la Lyon – Angers și o cotă de 1,77 pentru „GG” la meciul Real Betis – Real Sociedad, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 5,93, numai bună pentru un câștig de 593 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.