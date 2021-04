Biletul zilei la pariuri, vineri, 2 aprilie 2021. Meciurile din eșaloanele secunde din Anglia și Olanda ne aduc aproape 500 de lei!

Biletul zilei la pariuri de vineri, 2 aprilie 2021, ne poate aduce un câștig de 495 de lei mulțumită unei cote totale de 4,95 oferită de Get’s Bet pentru cele două pronosticuri alese de noi. Mizăm 100 de lei pe două meciuri din ligile inferioare ale Angliei și Olandei.

Pentru început vă propunem un pronostic din Championship, eșalonul secund din Albion. Întâlnirea la care ne-am oprit este cea dintre Derby County și micuța grupare de la periferia Londrei, Luton Town. În mod normal oaspeții nu ar trebui să aibă emoții în acest final de sezon, pe când gazdele, pregătite de fostul mare atacant Wayne Rooney este cu cuțitul la os.

Cea de a doua selecție aduce față în față două dintre cele mai ofensive echipe din Erste Divisie (liga a doua a Olandei), Volendam, respectiv Cambuur, situate în partea superioară a clasamentului și care au același obiectiv, accederea în primul eșalon din Țările de Jos. Această întâlnire este una dintre cele mai interesante și mai atractive pentru pariori și vă vom spune de ce.

Meciul de la Derby nu se termină egal, iar noi ne bucurăm de o cotă de 2,25

Întâlnirea de la Derby este una extrem de importantă. Evident gazdele au mai mare nevoie de cele trei puncte, decât oaspeții, pentru că trupa lui Wayne Rooney este la doar cinci puncte deasupra ultimului loc care duce în liga a treia. Atenție însă, situația din clasament a fostei campioane a Angliei și în general rezultatele înregistrare în acest sezon nu ne indică o întâlnire spectaculoasă. Tinerii jucători ai lui Rooney nu sunt încă la nivelul ligii secunde și acest lucru se reflectă și în clasament și în evoluții. În 38 de meciuri disputate, Derby a înscris doar 27 de goluri. Au obținut 10 victorii și tot atâtea rezultate de egalitate, majoritatea acasă, în vreme ce pe terenuri străine Derby este o victimă aproape sigură, dar înfrângerile nu sunt la diferențe mai mari de două goluri.

Tocmai din acest motiv ne așteptăm ca și întâlnirea cu Luton să fie una de luptă, nu neapărat spectaculoasă, deși ultima impresie contează întotdeauna și poate șterge întru câtva prestațiile mai puțin convingătoare de pe parcursul campionatului în desfășurare. Am fi tentați să mergem pe o variantă sigură, un 1X, însă aruncând o privire peste rezultatele înregistrate de Luton Town am observat că echipa de la marginea Londrei este genul care se baricadează bine în apărare, nu înscrie foarte de mult în meciurile de pe teren străin și ca să înțelegeți de ce vom alegem un pont mai sărăcăcios în spectacol, dar atractiv din punct de vedere al câștigului, trebuie să vă mai spunem că în 19 meciuri jucate în deplasare, Luton a câștigat 7, a pierdut 10 și doar două meciuri s-au terminat remize.

Vom miza așadar pe un meci care nu se va încheia la egalitate, în care ambele oponente au șanse egale să câștige, sau să piardă întâlnirea. Pe de o parte pentru că Derby este obligată să atace, dar așa cum a demonstrat pe parcursul sezonului știe și să se apere, iar acest elan ar putea fi ușor speculat de Luton care, așa cum am arătat mai sus nu prea iubește egalurile. Vom merge așadar pe varianta „1 sau 2 și sub 2,5 goluri”, pont ce are o cotă excelentă de 2,25 la Get’s Bet.

Golurile din Volendam – Cambuur ne aduc o cotă de 2,20

Al doilea meci pe care vi-l propunem, cel din liga a doua a Olandei, Volendam – Cambuur, vine dacă vreți în compensație cu prima opțiune, cea din Anglia, în car ne așteptăm la puține goluri. În continuare am ales o partidă care să ne satisfacă și nevoia de spectacol și veți vedea că va fi. Cifrele nu mint, iar acestea ne arată că Volendam și Cambuur sunt în Top 3 în ceea ce privește numărul de goluri marcate. Oaspeții au cea mai bună linie de atac din Erste Divisie, cu 81 de goluri marcate în 30 de partide, ceea ce înseamnă o medie de 2,7 reușite per meci. Evident, Cambuur este și liderul clasamentului cu 22 de victorii, patru remize și tot atâtea înfrângeri.

Volendam este doar a 7-a în clasament, dar are al treilea cel mai bun atac, cu 64 de reușite deci, vorbim și în cazul lor de o medie de peste două goluri per meci. În cazul lor linia de clasament este ceva mai echilibrată dar, atenție, pe teren propriu au terminat doar trei meciuri la egalitate. Motivele pentru care mizăm pe un meci deschis, cu multe goluri, fără vreo remiză de salon, sunt: apetitul mare de gol al ambelor formații și faptul că nici oaspeții, Cambuur, nu prea au cum să rateze promovarea directă, nici gazdele de la Volendam nu pot să rateze prezența în play-off. În plus, de obicei întâlnirile dintre cele două formații au fost condimentate cu multe reușite.

Dacă argumentele de mai sus nu au fost suficiente, vă mai spunem doar că liga a doua a Țărilor de Jos este una dintre cele mai spectaculoase din punct de vedere al numărului de goluri. Spre exemplu, jumătate din echipele clasate pe primele 8 poziții au medii mai mari de 2 goluri per meci, celelalte patru având medii între 1,7 și 1,9 goluri per meci. Mizăm așadar pe „ambele marchează și meciul nu se termină egal”, care are o cotă de 2,20 la Get’s Bet.

495 de lei câștigați cu biletul zilei din 2 aprilie

În concluzie, cele două dueluri din liga a doua din Anglia, respectiv liga a doua din Țările de Jos ne aduc o cotă totală de 4,95 la Get’s Bet, iar noi vom miza pe aceste partide. În primul meci ne așteptăm la un duel tactic, fără prea multe goluri, dar ne vom bucura de reușitele din partida Volendam – Cambuur.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.