Biletul zilei la pariuri, vineri, 2 ianuarie 2026. Câștig de 289 de lei cu fotbal

Noul an calendaristic a început, iar spectacolul fotbalistic continuă. În acest weekend vom avea parte de foarte multe meciuri, însă ziua de vineri ne aduce o ofertă mai puțin bogată. Totuși, mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 2,89 la SUPERBET și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de vineri, 2 ianuarie 2026.

Cotă de 1,83 de la Rayo Vallecano – Getafe pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 2 ianuarie 2026

Partida ce dă startul etapei cu numărul 18 în La Liga este Rayo Vallecano – Getafe, unde îl vom putea vedea pe Andrei Rațiu în acțiune pentru prima dată în anul 2026. Cele două formații sunt destul de puțin ofertante din punct de vedere ofensiv, însă jocul lor bun defensiv le face să fie peste linia retrogradării în acest moment.

În primele 17 etape, cele două echipe au o medie de sub un gol pe meci. Tocmai de aceea, SUPERBET oferă o cotă foarte bună pentru un gol marcat de Getafe. Vom miza pe „Peste 0,5 goluri Getafe”, pentru o cotă de 1,83.

Cota de 1,58 de la Cagliari – AC Milan completează biletul zilei de vineri

Serie A se reia cu o partidă foarte interesantă, între două echipe cu obiective total diferite. Cagliari, fosta echipă a lui Răzvan Marin și Florinel Coman, se luptă pentru a evita retrogradarea, în timp ce

fiind în luptă cu alte 4 echipe. Pe lângă Inter și AC Milan, Napoli, AS Roma și Juventus continuă să spere la titlul de campioană, mai ales că distanța între locul 1 și 5 este de doar patru puncte. Pentru acest meci, vom merge pe victoria „diavolilor milanezi” pentru o cotă de 1,58 oferită de SUPERBET.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 1,83 pentru pronosticul „Getafe marchează” la Rayo Vallecano – Getafe și o cotă de 1,58 pentru „2 solist” în meciul Cagliari – AC Milan, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 2.89, numai bună pentru un câștig de 289 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.