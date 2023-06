Biletul zilei la pariuri, vineri 2 iunie. Câștig de aproape 430 de lei cu meciuri din Serie A și Ligue 2

Fotbalul din Europa se pregătește de final, motiv pentru care nici oferta de evenimente pentru weekend nu mai este așa de bogată ca în alte dăți. Totuși, pentru vineri, 2 iunie, am găsit două meciuri de fotbal din Serie A și Ligue 2 cu care am putea face un profit frumușel la final de săptămână. Am obținut o cotă totală de 4,26 de la WINNER, iar dacă vom miza 100 de lei am putea fi mai bogați cu aproape 430 de lei.

Cotă de 1,83 de la Sassuolo – Fiorentina pentru un câștig de aproape 430 de lei cu biletul zilei de vineri la pariuri

Serie A italiană își ia „adio” de la sezonul 2022/2023 în acest weekend, însă nu vom avea parte de prea mult dramatism în ultima rundă. După ce iar lupta pentru grupele Champions League a fost și ea decisă odată cu au mai rămas doar două necunoscute. Cine va merge în Europa League și cine va retrograda în Serie B.

Pentru că nu toate partidele din runda finală mai au vreo miză, ele nu se vor mai juca în aceeași zi și la aceeași oră, cum se întâmplă în celelalte campionate. Iar deschiderea o vor face vineri seara, de la ora 21:30, Sassuolo și Fiorentina, jocul fiind devansat deoarece

Cu gândul la meciul de miercurea viitoare, mai mult ca sigur că Fiorentina nu-și va da viața pe teren. Și, în mod normal, nici nu va fi folosită prima echipă, titularii urmând a fi odihniți. Astfel că nu e exclus să asistăm la un joc spectaculos, cu multe goluri, mai ales că și antecedentele dintre cele două echipe prevăd acest lucru.

Ultimele 4 întâlniri directe de la Sassuolo au avut semnul „ambele marchează și peste 2,5 goluri”, iar în 3 dintre acestea gazdele au înscris de cel puțin două ori. Este și pronosticul pe care îl anticipăm, mai ales că și cota oferită de WINNER pentru „cel puțin două goluri marcate de Sassuolo” este foarte tentantă, de 1,83.

Bordeaux – Rodez multiplică eventualul câștig de pe biletul zilei la pariuri de 2,33 ori

Spre deosebire de Serie A, meciurile din ultima etapă a Ligue 2 au loc toate vineri, de la 21:45. Și vom avea parte de mult dramatism, atât în partea superioară, la promovarea în Ligue 1, cât și la retrogradare.

Cu un eșec surprinzător suferit în penultima rundă la Annency, scor 0-1, Bordeaux nu mai e la mâna ei în ceea ce privește promovarea. A fost egalată la puncte de Metz, echipa lui Ladislau Boloni, dar a căzut pe locul 3 din cauza golaverajului inferior. Iar acesta este primul criteriu de departajare în cazul în care cele două echipe vor termina sezonul la egalitate de puncte.

În ultima etapă, Bordeaux joacă pe teren propriu cu Rodez, o echipă care are și ea nevoie de puncte pentru a evita retrogradarea. Totuși, diferența de valoare este prea mare ca formația lui Alexi Pitu să se împiedice din nou.

Cum semnul „1 solist” nu pare a fi pus la îndoială în acest joc, Bordeaux are nevoie de o minune. Fie Metz se încurcă pe teren propriu de Bastia, fie o va „demola” pe Rodez cu un scor care să-i permită să treacă pe locul 2, promovabil, la golaveraj. Astfel că pronosticul pe care vi-l propunem de această dată, cu o cotă de 2,33 oferită de WINNER, este „Bordeaux câștigă la cel puțin două goluri diferență”.

Biletul zilei la pariuri ne poate aduce un câștig de aproape 430 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la WINNER o cotă de 1,83 pentru pronosticul „gazdele marchează minim 2 goluri” în meciul Sassuolo – Fiorentina și o cotă de 2,33 pentru pronosticul „H-1” la Bordeaux – Rodez, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,26. Numai bună pentru un câștig de 426 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.