Biletul zilei la pariuri, vineri, 2 mai 2025. Câștig de 672 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Italiei și Spaniei, în care sunt implicați jucători români. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6.72 la NetBet și așteptăm un profit grozav cu biletul zilei la pariuri de vineri, 2 mai 2025.

Cotă de 2.40 de la Torino – Venezia pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 2 mai 2025

Deschidem biletul zilei de vineri la pariuri cu meciul Torino – Venezia, din etapa a 35-a din Serie A, care începe la ora 21:45. Toată presiunea este în tabăra oaspeților care au nevoie de un rezultat pozitiv în lupta lor pentru supraviețuire.

Așa cum ne-a obișnuit de ani buni, în acest moment al sezonului formația ”granata” stă liniștită la mijlocul clasamentului, fără grijirile retrogradării pe cap, dar și fără să mai aibă șanse la un loc de cupe europene.

De o oarecare stare de vacanță a torinezilor speră să beneficieze Venezia, care în plus se bazează și pe . La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri prima repriză: sub 0.5”, care are la NetBet o cotă de 2.40.

Golurile de la Rayo Vallecano – Getafe aduc o cotă de 2.80

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Rayo Vallecano – Getafe, din runda a 34-a din La Liga, programată de la ora 22:00. Ambele formații stau fără griji la mijlocul clasamentului.

Vecine în ierarhia campionatului Spaniei, cele două au rămas puțin în urmă în bătălia pentru locurile de cupe europene. și a ajuns la 4 meciuri fără victorie, în timp ce oaspeții au o serie de 3 înfrângeri la rând.

Lipsa presiunii ar putea duce la un joc extrem de spectaculos pe Estadio de Vallecas, în care îl așteptă să strălucească pe internaționalul român Andrei Rațiu. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: peste 2.5”, pentru că și cota de 2.80 oferită de NetBet este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 672 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 2.40 pentru pronosticul ”total goluri prima repriză: sub 0.5” în meciul Torino – Venezia și o cotă de 2.80 pentru ”total goluri: peste 2.5” la Rayo Vallecano – Getafe, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6.72. Numai bună pentru un câștig de 672 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.