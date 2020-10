Biletul zilei la pariuri, vineri 2 octombrie 2020. Golurile favoritelor ne aduc un câștig de 265 de lei

Biletul zilei la pariuri, vineri 2 octombrie 2020. Ne pregătim pentru o nouă zi în care să dăm lovitura la pariuri, așa cum v-am obișnuit în ultima perioadă. Am ales pentru biletul zilei de vineri un meci din Liga 1 și unul din Serie A, am obținut o cotă totală de 2,65 de la Get’s Bet și am putea câștiga 265 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Primul meci ales pentru biletul zilei la pariuri este din Liga 1 și va începe la ora 21.00. Este vorba despre Universitatea Craiova – Poli Iași, întâlnirea dintre liderul campionatului și performera etapei trecute.

Fiorentina – Sampdoria (ora 21:45) este cea de-a doua alegere pentru biletul de vineri la pariuri, partida fiind programată în deschiderea etapei a treia din Serie A.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Golurile Craiovei aduc o cotă de 1,52 pentru biletul zilei la pariuri

Universitatea Craiova este liderul Ligii 1, fiind singura echipă care a acumulat maximum de puncte după disputarea a cinci etape, iar cu o victorie în acest meci s-ar putea distanța în clasament, deoarece contracandidatele CFR Cluj și FCSB au meciuri dificile la Viitorul, respectiv cu Dinamo. Oltenii lui Bergodi sunt în formă și excelează mai ales la capitolul ofensiv, având o medie de 2,5 goluri marcate pe meci în ultimele 4 runde.

Politehnica Iași vine în Bănie după două victorii la rând, 3-2 la Arad și 5-2 cu FCSB, dar bookmakerii nu prea îi dau nicio șansă să producă vreo surpriză. Principalul motiv este apărarea foarte șubredă a moldovenilor, care a încasat nu mai puțin de 12 goluri în ultimele 4 partide.

ADVERTISEMENT

Ținând cont de faptul că se întâlnesc în această seară la Craiova a doua cea mai ofensivă echipă cu a doua cea mai slabă apărare din Liga 1, dar și că în ultimele 4 „directe” Universitatea le-a marcat ieșenilor 11 goluri, e limpede ca lumina zilei spre ce pronostic ne vom îndrepta. Ne vom baza pe forța de atac a gazdelor și vom alege varianta „Universitatea marchează cel puțin 2 goluri”, care are la Get’s Bet o cotă de 1,52.

Cotă de 1,74 pentru biletul ziei la pariuri de la Fiorentna – Sampdoria

Etapa a treia din Serie A debutează cu partida dintre Fiorentina și Sampdoria, ocupantele locurilor 9 și 18 în clasament. Fiorentina a început bine campionatul, cu o victorie pe teren propriu împotriva lui AC Torino, dar a pierdut apoi dramatic în deplasare cu Inter, scor 3-4, după ce a condus cu 3-2 până în minutul 88.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Spre deosebire de Fiorentina, Sampdoria a început catastrofal noul sezon, cu două înfrângeri din două posibile, dar mai îngrijorător pentru formația antrenată de Claudio Ranieri este modul dezastruos în care se prezintă defensiva. 6 goluri primite în 2 meciuri, dintre care 3 pe teren propriu de la nou promovata Benevento, pot fi explicația locului pe care „Doria” îl ocupă în acest moment în ierarhia Serie A.

Sampdoria stă foarte prost defensiv și la capitolul întâlnirilor directe cu Fiorentina, primind gol în ultimele 13 dispute. Iar ca să vorbim de confruntările recente, statistica e și mai necruțătoare: 10 goluri încasate în ultimele 3 partide, adică o medie mai mare de 3 pe meci! Din aceste motive, ne vedem nevoiți să mizăm și aici tot pe golurile gazdelor și vom merge pe același pronostic ca și mai sus. „Fiorentina marchează cel puțin 2 goluri” are o excelentă cotă de 1,74 la Get’s Bet și nu trebuie ratată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cotă totală de 2,65 pentru un posibil câștig de 265 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Get’s Bet o cotă de 1,52 pentru pronosticul „gazdele marchează cel puțin 2 goluri” la Universitatea Craiova – Poli Iași și o cotă de 1,74 pentru același pronostic „gazdele marchează cel puțin 2 goluri” la Fiorentina – Sampdoria, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 2,65. Numai bună pentru un câștig de 265 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.