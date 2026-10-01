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Biletul zilei la pariuri, vineri, 2 octombrie 2026. Câștig de de 295 de lei cu meciuri din Liga Națiunilor

Biletul zilei la pariuri de vineri, 2 octombrie 2026, poate să ne aducă un câștig de aproape 295 de lei. Este alcătuit din două meciuri interesante din Liga Națiunilor.
FANATIK
01.10.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri vineri 2 octombrie 2026 Castig de de 295 de lei cu meciuri din Liga Natiunilor
Biletul zilei de vineri, 2 octombrie, vine de la două meciuri tari din Nations League. Foto: Colaj FANATIK.
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Luna octombrie începe așa cum s-a încheiat luna septembrie, anume cu meciuri din Nations League. Din oferta bogată a caselor de pariuri am ales două dueluri unde sunt implicate forțe ale continentului. Am adunat, la WinBet, un bilet cu o cotă de 2,95.

Biletul zilei la pariuri, vineri, 2 octombrie 2026. Cotă de 1,55 la Belgia – Turcia

Belgia se află în plină reconstrucție după o generație foarte bună care a durat puțin peste un deceniu. Aceștia vin după întâlnirea cu Franța din etapa 2 din Liga Națiunilor, când au cedat cu 0-1. Meciul de la Bruxelles a început atunci cu o întârziere de 5 minute. Deși a pierdut, echipa lui Mark van Bommel speră la o victorie în fața Turciei.

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Turcia este echipa care ne-a interzis prezența la CM 2026 după barajul câștigat în meciul direct din martie. În ultimul meci jucat, „Semiluna” a cedat cu 1-4 în fața Italiei. Ne așteptăm, deci, la partida Belgia – Turcia la un succes al gazdelor, motiv pentru care vom alege „1 solist” – cotă de 1,55 la WinBet.

Biletul zilei la pariuri, vineri, 2 octombrie 2026. Cotă de 1,45 la Franța – Italia

Iată și meciul dintre cele două echipe amintite mai sus, care au câștigat precedentele partide. Sunt, la rândul lor, două naționale aflate în reconstrucție. Dacă Franța are totuși un lot puternic, cu care a ajuns până pe locul 4 la final de CM 2026. Italia, în schimb, a ratat ultimele 3 turnee finale ale Campionatului Mondial și a schimbat totul, de la conducere până la jucători.

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Având în vedere că meciul se va juca pe terenul formației lui Zinedine Zidane, ne așteptăm la un succes al „Cocoșului Galic”. Tocmai de aceea, vom miza și la această partidă pe varianta „1 solist”, care are o cotă de 1,45 la WinBet.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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