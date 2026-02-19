Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 20 februarie 2026. Câștig de 314 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de vineri, 20 februarie 2026, poate aduce un câștig de 314 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din La Liga și Serie A.
FANATIK
19.02.2026 | 22:30
Biletul zilei de vineri, 20 februarie, poate aduce un câștig de 314 lei. Foto: hepta
Lupta în ligile de top din Europa continuă, iar ziua de vineri vine cu meciuri foarte interesante în Italia și Spania. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.14 la Netbet și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de vineri, 20 februarie 2026.

Cotă de 1.96 de la Sassuolo – Verona pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 20 februarie 2026

Această etapă din Serie A aduce partide extrem de interesante iubitorilor fotbalului italian. Ziua de vineri vine cu partida dintre Sassuolo – Verona, importantă în ierarhia din Seria A.

Sassuolo pleacă ca mare favorită, poziția din clasament fiind de partea nou-promovatei. De cealaltă parte, Verona speră în continuare că poate evita retrogradarea în Serie B.

Ne așteptăm ca partida de pe Mapei Stadium să fie una deschisă, cu goluri în ambele părți. Netbet oferă o cotă de 1.96 pentru selecția „GG – ambele echipe marchează”.

Cota de 1.60 de la Athletic Bilbao – Elche completează biletul zilei de vineri

Athletic Bilbao se află în continuare în cursa pentru ocuparea unui loc european. Bașcii au o serie de trei partide fără înfrângere și s-au apropiat la doar patru lungimi de Espanyol.

De cealaltă parte, Elche nu a mai cunoscut succesul de cinci etape în La Liga și are emoții serioase. Cum Rayo Vallecano s-a impus în etapa precedentă, distanța dintre echipele din zona roșie s-a făcut mai mică, iar fiecare punct câștigat poate face diferența la final de sezon. Prin cele prezentate, am ales să mizăm pe „1 solist”, care la Netbet are o cotă de 1.60.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Netbet o cotă de 1,96 pentru pronosticul „GG – ambele echipe marchează” la Sassuolo – Verona și o cotă de 1,60 pentru „1 solist” în meciul Athletic Bilbao – Elche, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.14, numai bună pentru un câștig de 314 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

