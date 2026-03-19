S-a scurs o nouă rundă din cupele europene, însă asta înseamnă un singur lucru: ne așteaptă un weekend plin, cu partide de foc în cele mai tari campionate. Noi, cu ajutorul celor de la Betano, am pregătit un bilet cu două selecții extrem de interesante, care ne pot rotunji veniturile pe final de săptămână.

Biletul zilei la pariuri, vineri, 20 martie 2026. Câștig de 362 de lei cu fotbal

Primul meci pe care îl analizăm pe biletul zilei de la Betano se joacă în . Bournemouth primește vizita celor de la Manchester United. „Diavolii roșii” par, în sfârșit, să își găsească forma, deși pe bancă se află un antrenor interimar. Echipa de pe Old Trafford este pe locul 3 în campionat, iar obiectivul este calificarea în Champions League.

Bournemouth, deși a făcut un sezon solid și este aproape sigură de salvarea de la retrogradare, nu pare să aibă prea multe șanse în confruntarea cu „diavolii roșii”. Manchester United este echipa mai în formă, iar noi mizăm pe o victorie a oaspeților. La Betano, cota pentru pronosticul „2 solist” este de 2,18.

Cota 1,66 la Cagliari – Napoli

Un alt meci tare al zilei de vineri, 20 martie, se va juca în . Napoli, campioana sezonului precedent, merge la Cagliari. Și aici, oaspeții pleacă cu prima șansă dacă ne uităm la clasament. Napoletanii au nevoie neapărat de 3 puncte pentru a rămâne la o distanță rezonabilă de Interul lui Cristi Chivu.

La Cagliari, lucrurile nu arată prea bine. Echipa este în partea inferioară a clasamentului, iar fanii se tem de ce e mai rău. Și aici mergem tot pe un succes al echipei oaspete. La Betano, cota pentru selecția „2 solist” este de 1,66.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri, avem de la Betano o cotă de 2,18 pentru pronosticul „2 solist” în meciul Bournemouth – Manchester United și o cotă de 1,66 pentru „2 solist” la Cagliari – Napoli. Combinate pe un singur bilet, acestea ne oferă o cotă totală de 3,62, numai bună pentru un câștig de 362 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.