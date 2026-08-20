Biletul zilei la pariuri, vineri, 21 august 2026. Profit de 500 de lei fotbalul din Top 5

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Fotbalul mare s-a întors și este pe biletul zilei de vineri, 21 august 2026! Câte un meci din Premier League, Ligue 1 și La Liga pentru un câștig important, peste 600 de lei, la o miză de 100.

Biletul zilei de vineri, 21 august, începe în Premier League

Fanii fotbalului englez pot, în sfârșit, să se bucure. Începe Premier League! Iar primul meci al sezonului 2026-2027 este cel dintre Arsenal și Coventry sau, altfel spus, meciul dintre echipele care anul trecut câștigau Premier League și Championship. „Tunarii” au pus capăt unei serii de 22 de ani fără titlu. A fost un sezon aproape perfect pentru londonezi, care au ajuns și în finala Ligii Campionilor. Dar au pierdut-o în fața lui PSG. Însă (Community Shield).

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Coventry a investit masiv în vară, pentru a ridica lotul la nivelul Premier League. Rămâne de văzut cât de repede se vor adapta noile achiziții. Un lucru e cert, un start de campionat cum nu se putea mai greu pentru câștigătoarea ligii secunde. Totuși, prima etapă din Premier League a furnizat multe surprize de-a lungul anilor. Doar anul trecut, Leeds și Sunderland câștigau amândouă. Revenind la Arsenal – Coventry, gazdele n-ar trebui să aibă probleme. Totuși, încercăm să evităm orice surpriză și mizăm pe „ambele marchează sau peste 2,5 goluri” – cotă 1,43 la Superbet. „Tunarii” pot marca singuri de trei ori, dar și un gol al oaspeților poate fi de real ajutor.

Cotă 2,02 în Franța

Din prima etapă în Premier League, mergem la startul Ligue 1. În Franța, primul meci din noul campionat este Marseille – Strasbourg. Fanii gazdelor și-ar dori titlul, dar pare utopie în fața lui PSG. S-ar mulțumi, probabil, cu un loc în primele patru și participarea în Liga Campionilor pe care sezonul trecut au ratat-o la limită, terminând pe 5. De partea cealaltă, Strasbourg a ratat cupele europene cu totul, terminând prima sub linie, pe locul 8. Iar finalul de sezon a venit cu vești proaste dinspre UEFA: 13 milioane de euro amendă pentru fair-play financiar. Așa că a trebuit să facă repede bani și a vândut. Au plecat cinci jucători cu sume peste 20 de milioane de euro, doi la Chelsea, doi la Ipswich și unul la AC Milan, pentru un totale de 165 de milioane. Dar echipa are mult de suferit. Așa că meciul cu Marseille se anunță complicat. Pariem pe „1 și peste 1,5 goluri”, la cotă 2,02 pe Superbet.

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Primul meci din La Liga, în etapa… 2

De un debut în noul sezon avem parte și în La Liga, acolo unde Real Betis și Real Betis se întâlnesc în etapa… a doua. Ambele echipe vor juca și în cupele europene, Betis grație locului 5, care o duce în Champions League, și

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Directele din sezonul trecut au fost spectaculoase, 3-1 la Betis și 2-2 la Sociedad. Jocuri cu goluri multe, cu goluri de ambele părți. În plus, statistica spune că Betis e favorită, pentru că a pierdut doar două din precedentele 13 întâlniri cu Sociedad, iar în ultimele trei a marcat de nouă ori. Pe reușitele gazdelor pariem și de această dată, iar „peste 1,5 goluri Betis” are cotă 2,10 la Superbet.

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În concluzie, avem biletul zilei de vineri, 21 august, cu trei meciuri. Am ales „GG sau 3+” la Arsenal – Coventry, „1 și peste 1,5 goluri” la Marseille – Strasbourg și „peste 1,5 goluri Betis” în meciul cu Real Sociedad, pentru o cotă totală de 6,06 la Superbet. Dar, ATENȚIE, biletul zilei nu este o garanție a câștigului, ci doar ponturi alese cu grijă. Fiecare persoană e responsabilă pentru pariurile și mizele sale.