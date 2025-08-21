Biletul zilei la pariuri, vineri, 22 august 2025. Câștig de 400 de lei cu fotbal

Etapa a 7-a din Liga 1 din România ia startul cu două meciuri extrem de atractive. Jocurile sunt programate vineri, 22 august. Pentru biletul zilei la GetsBet am ales două evenimente, care pot aduce un câștig important cu o miză de numai 100 de lei.

Golurile din UTA Arad – Unirea Slobozia vin cu o cotă de 2,26 la biletul zilei

UTA Arad – Unirea Slobozia este meciul care deschide etapa cu numărul 7 din prima ligă a României. Confruntarea de pe stadionul „Francisc Neuman” e programată vineri, 22 august, de la ora 19:00. Se anunță un meci extrem de spectaculos la Arad, având în vedere că se întâlnesc două dintre echipele în formă ale campionatului.

Cele două sunt vecine de clasament. Echipa lui Adrian Mihalcea este pe locul 3, cu 12 puncte, la patru lungimi de . Unirea Slobozia ține aproape, pe poziția a 4-a, cu 10 puncte. Sunt două formații care până acum au jucat deschis, dovadă și golaverajul. „Textiliștii” au +3 la golaveraj, în timp ce ialomițenii au +2.

Echipa lui Adi Mihalcea a marcat și a primit gol în 5 din cele 6 meciuri disputate până acum. De cealaltă parte, fotbaliștii lui Prepeliță au înscris cel puțin o dată în 4 din primele 6 etape. Mizăm astfel pe un meci spectaculos, cu goluri, la care pronosticul „Ambele marchează și peste 2,5 goluri” are, la GetsBet, o cotă de 2,26.

Victoria Rapidului poate aduce o cotă de 1,76

Al doilea meci al zilei este cel dintre Metaloglobus și Rapid. Echipa lui Costel Gâlcă este favorită certă. Giuleștenii nu au nicio înfrângere în acest sezon și au moralul ridicat după ce

Giuleștenii sunt pe locul 2, cu 12 puncte, la egalitate cu UTA, și la patru lungimi de liderul Craiova. De cealaltă parte, Metaloglobus, care e la prima prezențe pe prima scenă fotbalistică, e pe locul 15, cu un singur punct.

Doar „lanterna roșie” Csikszereda are un golaveraj mai slab decât Metaloglobus. Gruparea din Pantelimon a primit 14 goluri și a marcat doar 5. La acest meci vom miza pe varianta „2 și peste 1,5 goluri”, care, la GetsBet, are o cotă de 1,76.

400 de lei din biletul zilei la pariuri, vineri, 22 august

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri avem de la GetsBet o cotă de 2,26 pentru pronosticul „Ambele marchează și peste 2,5 goluri” la duelul UTA Arad – Unirea Slobozia și o cotă de 1,76 pentru „2 și peste 1,5 goluri” la Metaloglobus – Rapid, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,99. Numai bună pentru un câștig de aproximativ 400 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.