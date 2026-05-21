Biletul zilei la pariuri, vineri, 22 mai 2026. Câștig de 392 de lei cu meciuri din Serie A și Cupa Franței

Se dispută ultimele dueluri în competițiile puternice ale Europei. Unele sunt meciuri cu trofee pe masă, altele fără vreo miză reală, însă în toate ne așteptăm să vedem un fotbal frumos prestat de jucători foarte valoroși. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.92 la Casa Pariurilor și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de vineri, 22 mai 2026.

Cotă de 2.65 de la Fiorentina – Atalanta pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 22 mai 2026

Ultima etapă din Serie A va decide atât ultima retrogradată, cât și echipele care merg în Champions League. Fiorentina – Atalanta este un meci între două echipe fără obiectiv. Formația „viola” a avut un debut de sezon dezastruos, însă a reușit să se salveze de la retrogradare, iar în acest moment se află pe locul 15, în timp ce Atalanta și-a securizat locul de Conference League și nu poate urca mai sus de atât.

Fiorentina pare să aibă chef de joc în acest final de competiție, iar în ultima etapă a produs supriza și a învins-o pe Juventus chiar la Torino. Nu este exclus ca acest lucru să se întâmple și de această dată, iar Fiorentina să o învingă și pe Atalanta, mai ales că va juca acasă. Cota pentru „1 solist” oferită de Casa Pariurilor este 2.65

Cota de 1.48 de la Lens – Nice completează biletul zilei de vineri

Un alt meci interesant va fi cel dintre Lens și Nice. Niciuna dintre marile echipe ale Franței nu a reușit să ajungă până în actul final al Cupei Franței, așa că trofeul va merge la una dintre cele două. însă valoarea chiar și cu o echipă alcătuită majoritar din rezerve.

După ratarea campionatului, Lens își propune să profite de acest sezon bun și să pună mâna cel puțin pe un trofeu, iar noi suntem de părere că va reuși să o învingă pe Nice, care în campionat a terminat pe poziție de baraj și se va lupta pentru rămânerea în prima ligă cu o echipă legendară a Franței, St. Etienne. Pentru pronosticul „1 solist”, Casa Pariurilor ne oferă o cotă de 1.48.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 2.65 pentru pronosticul „1 solist” la Fiorentina – Atalanta și o cotă de 1.48 pentru „1 solist” în meciul Lens – Nice, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.92, numai bună pentru un câștig de 392 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.