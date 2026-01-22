Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 23 ianuarie 2026. Câștig de 433 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de vineri, 23 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de aproximativ 433 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Ligue 1 și Serie A.
Traian Terzian
22.01.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri vineri 23 ianuarie 2026 Castig de 433 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri de vineri, 23 ianuarie 2026, poate aduce un câștig minunat. Sursă foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Franței și Italiei, în care există favorite clare. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.33 la NetBet și așteptăm un profit extraordinar cu biletul zilei la pariuri de vineri, 23 ianuarie 2026.

Golurile de la Auxerre – PSG aduc o cotă de 1.81 pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 23 ianuarie 2026

Deschidem biletul zilei de vineri la pariuri cu meciul Auxerre – PSG, din etapa a 19-a din Ligue 1, programat de la ora 21:00. Campioana are o misiune facilă pe terenul unei formații care se zbate în subsolul clasamentului.

ADVERTISEMENT

Parizienii vin după înfrângerea surprinzătoare din Champions League și vor să spele rușinea în deplasarea de la Auxerre. Mai ales că nici în campionat situația nu este deloc roz, Lens arătându-se o contracandidată serioasă la titlu.

Gazdele au un sezon mai mult decât modest și se află pe loc de retrogradare, iar speranțele de a scoate ceva în fața trupei lui Luis Enrique sunt minime. La acest meci vom miza pe varianta ”ambele marchează: da”, care are la NetBet o cotă de 1.81.

ADVERTISEMENT
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi,...
Digi24.ro
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală

Cotă de 2.39 de la Inter – Pisa

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Inter Milano – Pisa, din runda a 22-a din Serie A, care va avea loc de la ora 21:45. Formația lui Cristi Chivu este favorită certă în fața unei echipe fără prea mari pretenții.

ADVERTISEMENT
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Digisport.ro
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”

”Nerazzurii” sunt nevoiți să treacă peste al treilea eșec consecutiv din Champions League și peste faptul că șansele de a mai prinde Top 8 sunt foarte mici. Este nevoie de concentrare, deoarece și bătălia la titlu din Italia este una acerbă.

Oaspeții nu au decât o singură victorie în acest sezon, iar la Milano vor veni să se apere atent în încercarea de a scoate un punct miraculos. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: sub 2.5”, pentru că și cota de 2.39 oferită de NetBet este foarte tentantă.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei aduce un profit potențial de 433 de lei

Biletul zilei la pariuri vineri 23 ianuarie 2026

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 1.81 pentru pronosticul ”ambele marchează: da” în meciul Auxerre – PSG și o cotă de 2.39 pentru ”total goluri: sub 2.5” la Inter Milano – Pisa, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.33. Numai bună pentru un câștig de 433 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Pontul zilei de miercuri, 21 ianuarie. Bet Builder de cotă 5.04 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de miercuri, 21 ianuarie. Bet Builder de cotă 5.04 la Superbet pentru Marseille – Liverpool
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 21 ianuarie 2026. Câștig de 338 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 21 ianuarie 2026. Câștig de 338 de lei cu două meciuri din UEFA Champions League
Pontul zilei de marți, 20 ianuarie. Bet Builder de cotă 3.40 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de marți, 20 ianuarie. Bet Builder de cotă 3.40 la Superbet pentru Inter – Arsenal
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
'Este un ticălos'. Fratele lui Ionuț Chirilă, atac dur după acuzațiile că ar...
iamsport.ro
'Este un ticălos'. Fratele lui Ionuț Chirilă, atac dur după acuzațiile că ar fi mână în mână cu Ilie Bolojan
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!