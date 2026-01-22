Biletul zilei la pariuri, vineri, 23 ianuarie 2026. Câștig de 433 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Franței și Italiei, în care există favorite clare. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.33 la NetBet și așteptăm un profit extraordinar cu biletul zilei la pariuri de vineri, 23 ianuarie 2026.

Golurile de la Auxerre – PSG aduc o cotă de 1.81 pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 23 ianuarie 2026

Deschidem biletul zilei de vineri la pariuri cu meciul Auxerre – PSG, din etapa a 19-a din Ligue 1, programat de la ora 21:00. Campioana are o misiune facilă pe terenul unei formații care se zbate în subsolul clasamentului.

Parizienii vin după și vor să spele rușinea în deplasarea de la Auxerre. Mai ales că nici în campionat situația nu este deloc roz, Lens arătându-se o contracandidată serioasă la titlu.

Gazdele au un sezon mai mult decât modest și se află pe loc de retrogradare, iar speranțele de a scoate ceva în fața trupei lui Luis Enrique sunt minime. La acest meci vom miza pe varianta ”ambele marchează: da”, care are la NetBet o cotă de 1.81.

Cotă de 2.39 de la Inter – Pisa

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Inter Milano – Pisa, din runda a 22-a din Serie A, care va avea loc de la ora 21:45. Formația lui Cristi Chivu este favorită certă în fața unei echipe fără prea mari pretenții.

”Nerazzurii” sunt nevoiți să treacă peste al treilea eșec consecutiv din Champions League și peste faptul că . Este nevoie de concentrare, deoarece și bătălia la titlu din Italia este una acerbă.

Oaspeții nu au decât o singură victorie în acest sezon, iar la Milano vor veni să se apere atent în încercarea de a scoate un punct miraculos. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: sub 2.5”, pentru că și cota de 2.39 oferită de NetBet este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 433 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 1.81 pentru pronosticul ”ambele marchează: da” în meciul Auxerre – PSG și o cotă de 2.39 pentru ”total goluri: sub 2.5” la Inter Milano – Pisa, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.33. Numai bună pentru un câștig de 433 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.