Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 24 aprilie 2026. Câștig de 454 de lei cu meciuri din cele mai tari campionate

Biletul zilei la pariuri de vineri, 24 aprilie 2026, poate aduce un câștig de 454 de lei cu ajutorul a trei meciuri din campionatul din Germania, campionatul din Spania și campionatul din Italia.
23.04.2026 | 22:30
Meciul lui Napoli este inclus pe biletul zilei. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Începem weekendul de vineri, cu meciuri tari, din cele mai importante campioante din Europa. Așadar, pe biletul zilei o să mizăm pe dueluri din Spania, Italia și Germania, iar speranțele că o să facem bani cresc și mai mult.

Real Betis – Real Madrid. „Galacticii”, meci dificil la Sevilla

Real Madrid a reușit să o învingă pe Deportivo Alaves în ultima rundă din Spania, 2-1, confruntare în care vedetele Kylian Mbappe și Vinicius Junior au reușit să marcheze. Chiar dacă cele două staruri au părut a fi în formă, prestația echipei condusă de Alvaro Arbeloa nu a fost la cel mai înalt nivel.

ADVERTISEMENT

Madrilenii au un meci dificil acum, pe terenul celor de la Real Betis, formație care este una dintre cele mai bune din campionat, mai ales pe teren propriu. Astfel, pentru această confruntare, noi mizăm, totuși, pe o victorie a lui Real Madrid, la o cotă de 1.91 oferită de Betano.

RB Leipzig – Union Berlin. Gazdele pornesc cu prima șansă

În Germania avem un duel interesant, între RB Leipzig și Union Berlin, două formații cu obiective total opuse. Trupa gazdă caută să-și consolideze locul de Champions League, în timp ce berlinezii doresc să evite emoții din partea de jos a clasamentului.

ADVERTISEMENT
Astfel noi mizăm pe un meci în care trupa gazdă să-și arate valoarea superioară și să continue forma bună din campionat. Pronosticul nostru pentru acest meci este de 1 solist și minim 2 goluri marcate în meci, pentru o cotă de 1.47 oferită de Betano.

ADVERTISEMENT
Napoli – Cremonese. Campioana din sezonul trecut se luptă pentru locul 2

Inter a reușit să ia un avans important în Serie A, iar Napoli, echipa de pe locul 2, nu poate decât să spere că va termina pe poziția pe care se află. Formația pregătită de Antonio Conte primește vizita celor de la Cremonese, iar pronosticul nostru pentru această partidă este de 1 solist și minim 2 goluri marcate în meci, pentru o cotă de 1.62 oferită de Betano.

ADVERTISEMENT

Așadar, cu o miză de 100 de lei pe biletul zilei o să avem un câștig de 454 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Previziunea lui Mircea Lucescu: 'Ăsta va fi cel mai mare jucător al României!'....
iamsport.ro
Previziunea lui Mircea Lucescu: 'Ăsta va fi cel mai mare jucător al României!'. Despre cine vorbea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!