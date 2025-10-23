Biletul zilei la pariuri, vineri, 24 octombrie 2025. Câștig de 392 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Italiei și Spaniei, în care evoluează echipe de tradiție. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.92 la DON.RO și așteptăm un profit frumos cu biletul zilei la pariuri de vineri, 24 octombrie 2025.

Cotă de 2.10 de la AC Milan – Pisa pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 24 octombrie 2025

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu meciul AC Milan – Pisa, din etapa a 8-a din Serie A, programat de la ora 21:45. Este un duel între două formații aflate la cei doi poli ai clasamentului din campionatul italian.

Tehnicianul Massimiliano Allegri pare că a găsit cheia să redea Milanului strălucirea de altă dată și ”rossonerii” s-au instalat în fruntea clasamentului. O mare parte din acest start excelent i se datorează și veteranului Luka Modric, care .

Pisa este în coada ierarhie cu 3 puncte acumulate din trei remize și va veni să încerce să închidă toate culoarele în speranța că va putea lua un punct miraculos. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: sub 2.5”, pentru că și cota de 2.10 oferită de DON.RO este foarte tentantă.

Golurile de la Real Sociedad – Sevilla aduc o cotă de 1.86

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Real Sociedad – Sevilla, din runda a 10-a din La Liga, care va avea loc de la ora 22:00. Jocul de la San Sebastian este unul greu de ghicit, între două echipe cu evoluții schimbătoare.

Bascii au un început îngrozitor de sezon și sunt pe loc retrogradabil, ceea ce a creat o stare de tensiune la club. O victorie în partida de vineri seară ar mai schimba starea de spirit și ar aduce încrederea că lucrurile se vor îndrepta.

Inconstanța este cuvântul de ordine la Sevilla, care după a pierdut categoric pe teren propriu cu Mallorca. La acest meci vom miza pe varianta ”ambele echipe să înscrie: da”, care are la DON.RO o cotă de 1.86.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 392 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 2.10 pentru pronosticul ”total goluri: sub 2.5” în meciul AC Milan – Pisa și o cotă de 1.86 pentru ”ambele echipe să înscrie: da” la Real Sociedad – Sevilla, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.92. Numai bună pentru un câștig de 392 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.