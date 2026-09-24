Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 25 septembrie 2026. Aproape 290 de lei câștig cu meciuri din grupa României în Liga Națiunilor

Biletul zilei la pariuri de vineri, 25 septembrie 2026, ne poate aduce un câștig de aproape 290 de lei. Vom paria pe două meciuri din grupa României în Liga Națiunilor.
FANATIK
24.09.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri vineri 25 septembrie 2026 Aproape 290 de lei castig cu meciuri din grupa Romaniei in Liga Natiunilor
Biletul zilei la pariuri, vineri, 25 septembrie 2026. Cotă 1,72 din debutul lui Gică Hagi, Suedia – România
ADVERTISEMENT

Ziua de vineri, 25 septembrie 2026, aduce primul meci oficial al naționalei în noul mandat al lui Gică Hagi, iar oferta caselor de pariuri este dominată de partidele din Liga Națiunilor. Pentru Biletul zilei am ales ambele dueluri din Grupa 4 a Ligii B, grupa „tricolorilor”. Cu aceste meciuri putem obține o cotă de 2,86 la WINBET și un potențial câștig de 286 de lei.

Biletul zilei la pariuri, vineri, 25 septembrie 2026. Cotă 1,72 din debutul lui Gică Hagi, Suedia – România

În Grupa 4 din Liga B a Nations League, România debutează vineri, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna. Suedia lui Graham Potter vine după un Campionat Mondial încheiat în 16-imi, după 0-3 cu Franța, și are un lot evaluat la aproape 426 de milioane de euro, de peste trei ori mai mult decât cel al României. Atacul nordicilor este condus de Alexander Isak și Viktor Gyökeres.

ADVERTISEMENT

Pe atacul gazdelor, dar și pe istoria recentă, am mizat atunci când am ales pariul pentru acest duel. România nu a câștigat în ultimele cinci deplasări și a primit gol de fiecare dată, însă nici nu pleacă la Solna fără argumente ofensive. Ultima vizită a „tricolorilor” în Suedia, în preliminariile EURO 2020, s-a încheiat 2-1 pentru gazde. A rezultat faptul că un „Ambele marchează (GG)” este pariul indicat de jucat. La WINBET, cota oferită este de 1,72.

Polonia pornește favorită cu Bosnia pe Biletul zilei

De la aceeași oră, pe Stadion Narodowy din Varșovia, se întâlnesc Polonia și Bosnia-Herțegovina, celelalte două adversare ale României. Polonezii au ratat Mondialul după 2-3 cu Suedia în finala barajului, în timp ce bosniacii lui Sergej Barbarez au ajuns până în 16-imile CM 2026, unde au fost eliminați de SUA.

ADVERTISEMENT
Misterul morții nepoatei lui Hitler, după 95 de ani. Documente noi sugerează o...
Digi24.ro
Misterul morții nepoatei lui Hitler, după 95 de ani. Documente noi sugerează o posibilă mușamalizare

Statistica este de partea selecționatei lui Jan Urban, care are patru victorii și o remiză în meciurile directe cu Bosnia. Cu Robert Lewandowski și Piotr Zieliński în lot, polonezii au un avantaj clar de valoare. Mizăm pe „1 solist” de cotă 1,66 la WINBET. În final, biletul nostru are o cotă de 2,86.

ADVERTISEMENT
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit
Digisport.ro
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

ADVERTISEMENT
Pontul zilei de joi, 24 septembrie 2026. Bet Builder de cotă 3,60 la...
Fanatik
Pontul zilei de joi, 24 septembrie 2026. Bet Builder de cotă 3,60 la Superbet de la Olanda – Germania
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 23 septembrie 2026. Peste 380 de lei câștig...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 23 septembrie 2026. Peste 380 de lei câștig cu meciuri din Olanda și Cehia
Pontul zilei de miercuri, 23 septembrie 2026. Cotă 5,00 la Superbet pentru România...
Fanatik
Pontul zilei de miercuri, 23 septembrie 2026. Cotă 5,00 la Superbet pentru România își câștigă grupa de Liga Națiunilor
Parteneri
Sinner, Alcaraz și Zverev, puși la colț de Ilie Năstase: 'Nu-i înțeleg'
iamsport.ro
Sinner, Alcaraz și Zverev, puși la colț de Ilie Năstase: 'Nu-i înțeleg'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!