Biletul zilei la pariuri, vineri, 25 septembrie 2026. Aproape 290 de lei câștig cu meciuri din grupa României în Liga Națiunilor

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Ziua de vineri, 25 septembrie 2026, aduce primul meci oficial al naționalei în noul mandat al lui Gică Hagi, iar oferta caselor de pariuri este dominată de partidele din Liga Națiunilor. Pentru Biletul zilei am ales ambele dueluri din Grupa 4 a Ligii B, grupa „tricolorilor”. Cu aceste meciuri putem obține o cotă de 2,86 la WINBET și un potențial câștig de 286 de lei.

Biletul zilei la pariuri, vineri, 25 septembrie 2026. Cotă 1,72 din debutul lui Gică Hagi, Suedia – România

, România debutează vineri, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna. Suedia lui Graham Potter vine după un Campionat Mondial încheiat în 16-imi, după 0-3 cu Franța, și are un lot evaluat la aproape 426 de milioane de euro, de peste trei ori mai mult decât cel al României. Atacul nordicilor este condus de Alexander Isak și Viktor Gyökeres.

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Pe atacul gazdelor, dar și pe istoria recentă, am mizat atunci când am ales pariul pentru acest duel. , însă nici nu pleacă la Solna fără argumente ofensive. Ultima vizită a „tricolorilor” în Suedia, în preliminariile EURO 2020, s-a încheiat 2-1 pentru gazde. A rezultat faptul că un „Ambele marchează (GG)” este pariul indicat de jucat. La WINBET, cota oferită este de 1,72.

Polonia pornește favorită cu Bosnia pe Biletul zilei

De la aceeași oră, pe Stadion Narodowy din Varșovia, se întâlnesc Polonia și Bosnia-Herțegovina, celelalte două adversare ale României. Polonezii au ratat Mondialul după 2-3 cu Suedia în finala barajului, în timp ce bosniacii lui Sergej Barbarez au ajuns până în 16-imile CM 2026, unde au fost eliminați de SUA.

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Statistica este de partea selecționatei lui Jan Urban, care are patru victorii și o remiză în meciurile directe cu Bosnia. Cu Robert Lewandowski și Piotr Zieliński în lot, polonezii au un avantaj clar de valoare. Mizăm pe „1 solist” de cotă 1,66 la WINBET. În final, biletul nostru are o cotă de 2,86.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.