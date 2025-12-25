Biletul zilei la pariuri, vineri, 26 decembrie 2025. Câștig de 579 lei cu două meciuri de la Cupa Africii pe Națiuni

ADVERTISEMENT

Pentru vineri, 26 decembrie, BETANO propune un nou bilet al zilei, cu două partide interesante din Cupa Africii pe Națiuni, competiție care aduce din nou în prim-plan naționalele Africii. Se anunță o zi extrem de interesantă, iar noi ne putem ridica veniturile la sfârșit de săptămână.

Prima confruntare de pe bilet este Egipt – Africa de Sud, un duel echilibrat, dar în care Egipt pornește cu un ușor avantaj datorită jucătorilor cotați superior.

Competiția este una spectaculoasă, cu . Noi mergem pe selecția „peste 2,5 goluri marcate”, cu cota 2,52 la BETANO.

Cota 2,30 la Maroc – Mali

Al doilea meci este Maroc – Mali, o partidă în care marocanii sunt văzuți drept favoriți clari. Diferența de valoare și experiența superioară la nivel continental sunt evidente. Totuși, la

Și aici mergem pe un pariu pe golurile marcate, întrucât ambele echipe parcurg o formă bună. La acest duel am ales „peste 2,5 goluri marcate”, care la BETANO are cota 2,30.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri, avem două selecții din Cupa Africii pe Națiuni. Pronosticul „peste 2,5 goluri marcate” în Egipt – Africa de Sud, cu cota de 2,52, și „peste 2,5 goluri marcate” în Maroc Mali, cu o cotă de 2,30. Combinate pe un singur bilet, cele două opțiuni ne oferă o cotă totală atractivă, de 5,79, ideală pentru un câștig consistent, dacă alegem să mizăm o sumă standard de 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.