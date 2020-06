Biletul zilei la pariuri, vineri 26 iunie 2020. Favoritele aduc profit

Biletul zilei la pariuri, vineri 26 iunie 2020. La Liga spaniolă şi Serie A din Italia ne aduc două partide interesante, cu favorite clare. Mizăm pe solişti cu goluri şi strângem o cotă totală de 2,62 la Betano sau, altfel spus, peste 150 de lei profit la o miză de 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De la ora 22:45, Juventus primeşte vizita lui Lecce, în etapa a 28-a din Serie A. Gazdele au câştigat ultimele 8 sezoane şi se îndreaptă spre cel de-al nouălea titlu consecutiv, în timp ce oaspeţii speră să evite Serie B.

În cea de 32-a rundă din La Liga, Real Valladolid merge pe terenul lui FC Sevilla, de la 23:00, ora României. Va fi un duel între două formaţii care nu au nicio victorie în precedentele 3 etape, dar gazdele pornesc lejer cu prima şansă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Biletul zilei la pariuri, vineri, 26 iunie 2020. Juventus versus cea mai slabă apărare din Serie A

Juventus rămâne cea mai bună formaţie din Serie A, chiar dacă a pierdut, la lovituri de departajare, finala Cupei Italiei, în faţa lui Napoli. În campionat a revenit cu o victorie la Bologna (2-0) şi are un avans de 4 puncte în faţa lui Lazio, locul secund, care tocmai a pierdut la Atalanta. Până acum, torinezii au fost invincibili pe teren propriu, mai mult, au singur egal şi în rest numai victorii.

VEZI AICI PONTURILE CU CARE POȚI DA LOVITURA LA PARIURI!

ADVERTISEMENT

Lecce e pe 18, primul loc retrogradabil, dar speră să întreacă una dintre Udinese, Sampdoria sau Genoa, formaţii aflate la cel mult 3 puncte în faţa sa, pentru a rămâne încă un sezon în Serie A. Din păcate, rezultatele recente nu le dau mari speranţe oaspeţilor. Au pierdut pe rând: 0-4 la AS Roma, 2-7 cu Atalanta şi 1-4 cu AC Milan. Lecce are cea mai slabă apărare din campionat. „1 şi peste 2,5 goluri” are cota 1,47 la Betano.

Sevilla are nevoie de victorie contra unei echipe care nu are pentru ce să lupte

Sevilla ocupă a patra poziţie din La Liga şi se luptă pentru un loc de Liga Campionilor în sezonul următor. De când s-a reluat competiţia, n-a pierdut niciun joc, dar ultimele 3 etape au însemnat tot atâtea egaluri. A cedat locul 3 lui Atletico şi, dacă o să continue să rateze puncte uşoare, va ieşi din zona locurilor de Champions League.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Valladolid are 34 de puncte şi e pe locul 15. Deşi e la doar 3 locuri de zona roşie, cele 8 puncte pe care le are în plus faţă de Mallorca îi oferă linişte în acest final de sezon. În ultimele 3 etape a reuşit doar două puncte, dar a jucat cu două din primele 5 formaţii din clasament, plus Celta Vigo. Fără o miză evidentă, oaspeţii de azi nu vor depune eforturi suplimentare pentru a obţine vreun punct, păstrându-şi energia pentru duelurile mai accesibile din acest final aglomerat de sezon. „1 şi peste 1,5 goluri” are cota 1,78 la Betano.

Rezumând, la Juventus – Lecce (etapa 28, Serie A, ora 22:45) alegem „1 şi peste 2,5 goluri”, iar la Sevilla – Valladolid (etapa 32, La Liga, ora 23:00) mergem pe „1 şi peste 1,5 goluri”. Împreună, cele două pronosticuri ne aduc o cotă totală de 2,62 la Betano. Peste 150 de lei profit din numai două partide, dacă mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.