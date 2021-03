Biletul zilei la pariuri, vineri 26 martie 2021. Meciurile din League One și National 1 ne aduc 650 de lei!

Biletul zilei la pariuri de vineri, 26 martie 2021, ne poate aduce un câștig de exact 650 de lei mulțumită unei cote totale de 6,50 oferită de Get’s Bet pentru cele două pronosticuri alese de noi. Mizăm 100 de lei pe două meciuri din League One (Anglia), respectiv National 1 (Franța).

Pentru început, vă propunem un pronostic din campionatul Angliei, pentru că de la liga a treia în jos FA (Federația Engleză de Fotbal, nu ține cont de convocările fotbaliștilor la echipele naționale), iar Get’s Bet oferă o cotă extrem de atractivă pentru o confruntare ce vizează prezența în play-off-ul eșalonului terț.

Cum în calificările pentru Cupa Mondială din Qatar vineri este zi de pauză, la fel și în ceea ce privește meciurile echipelor naționale de tineret de la Campionatul European U21 din Ungaria și Slovenia, ne-am îndreptat atenția înspre ligile inferioare ale Europei, care propun meciuri mai mult decât interesante, vineri.

Golurile din Oxford – Lincoln ne aduc o cotă de 1,83 la biletul zilei

În League One, liga a treia engleză, campionatul a intrat în ultimele 10 etape și bătălia pentru promovarea în Championship, eșalonul în care încep să vină și beneficiile financiare, este așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, aprigă. Pentru unul din primele două locuri, care duce direct în Championship, se luptă și Lincoln, dar nici adversara de vineri, Oxford City nu este scoasă din calculele promovării, doar că în cazul lor vorbim de accederea în play-off, fază care în final duce, evident, tot înspre liga secundă. Dată fiind poziția din clasament a celor două oponente și miza, ne așteptăm la o confruntare deschisă, în care ambele echipe vor căuta golul.

Gazdele de la Oxford au avut și perioade mai bune pe parcursul actualului sezon, însă ultimele rezultate au ”degradat-o” în zona mediană a clasamentului. Matematic, însă, șansele celor de la Oxford de a prinde faza play-off există, ceea ce ne face să mizăm pe dorința lor de a bifa acest obiectiv care, în Anglia, înseamnă venituri suplimentare din drepturile TV. Oxford a pierdut două din ultimele cinci partide de acasă, alte două meciuri încheindu-se la egalitate. Deficitul de puncte începe să devină alarmant pentru trupa lui Karl Robinson și acest lucru nu are cum să fie pe placul oficialilor care fac eforturi importante pentru a asigura bugetul clubului.

De partea cealaltă, Lincoln, se situează pe locul 4, la exact 4 puncte de locul 2, care duce direct în Chiampionship și evident va încerca să profite de pasa mai puțin fericită a gazdelor. O victorie la Oxford ar fi binevenită, dar nici un punct nu este de lepădat în această luptă surdă pentru accederea în liga care chiar contează pentru echipele mici ale Angliei. Vom merge pe varianta „ambele marchează”, pont ce are o cotă de 1,83 la Get’s Bet.

Victoria unei foste campioane a Franeți ne poate aduce pe biletul zilei o cotă de 3,55!

Al doilea meci pe care vi-l propunem vine tocmai din suburbiile campionatului Franței. Probabil că înfruntarea dintre Sete și Villefranche nu spune nimic, însă vom încerca să vă convingem că merită să riscăm. Până la urmă e vorba de distracție și, vorba aceea, fără risc nu avem cum să facem profit. Așadar ne vom concentra atenția pe acest joc, tocmai pentru că vorbim de două echipe care, măcar la nivel declarativ, țintesc cel puțin locul al treilea care duce la barajul de promovare în eșalonul secund.

Sete ocupă poziția a 11-a clasamentului, dar pe teren propriu este o echipă extrem de greu de învins. O singură partidă au pierdut acasă ”crocodilii” de la Sete, cândva campioni ai Franței. E adevărat, însă, că nici nu marchează foarte multe goluri, dar nici nu primesc. O singură victorie au obținut la mai mult de două goluri, pe teren propriu, iar aceasta a fost înregistrată în disputa cu ultima clasată. În rest, victorii la limită, cel mult la două goluri.

Villefranche este și ea o echipă zgârcită. În cazul lor, în 13 meciuri disputate ”afară”, o singură dată s-au marcat mai mult de trei goluri, iar acest lucru s-a întâmplat tocmai în debutul sezonului. În plus, Villefranche este o echipă kamikaze. Mergând pe ideea ”totul sau nimic”, în general au pierdut, sau au câștiga meciurile din acest sezon, în dreptul rezultatelor de egalitate, în meciurile din deplasare, având cifra 3. Mizăm așadar pe „1 și sub 3,5 goluri”, care are o cotă fantastică la Get’s Bet, de 3,55.

650 de lei, posibil câștig cu biletul zilei din 26 martie

În concluzie, cele două dueluri pentru accederea în eșaloanele secunde din Anglia și Franța ne aduc o cotă totală de 6,50 la Get’s Bet, iar noi vom miza pe aceste partide. Toate cele patru echipe implicate sunt în lupta pentru promovare, fie directă, fie după play-off/baraj, ceea ce ne îndreptățește să credem că predcțiile noastre se vor adeveri, iar suma de 650 de lei ar putea fi în conturile dumneavoastră la finalul zilei de vineri, 26 martie.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.