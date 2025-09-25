Biletul zilei la pariuri, vineri, 26 septembrie 2025. Câștig de 469 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Turciei și Portugaliei, în care joacă echipe cu pretenții de titlu. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.69 la Superbet și așteptăm un profit superb cu biletul zilei la pariuri de vineri, 26 septembrie 2025.

Cotă de 2.27 de la Alanyaspor – Galatasaray pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 26 septembrie 2025

Deschidem biletul zilei de vineri la pariuri cu meciul Alanyaspor – Galatasaray Istanbul, din etapa a 7-a din SuperLig, programat de la ora 20:00. Este o întâlnirea extrem de interesantă din punctul de vedere al lui Ianis Hagi.

Internaționalul român, recent transferat de Alanyaspor, va da piept cu formația unde tatăl său a scris istorie. Acest joc vine într-un moment tensionat, când gazdele sunt .

Galata are un start de sezon absolut fantastic cu victorii pe linie, o medie trei de goluri pe meci și doar două încasate în șase partide. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri Alanyaspor: sub 0.5”, pentru că și cota de 2.27 oferită de Superbet este foarte tentantă.

Golurile de la Benfica – Gil Vicente aduc o cotă de 2.07

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Benfica Lisabona – Gil Vicente, din runda a 7-a din Liga Portugal, care va începe de la ora 22:15. La prima vedere întâlnirea pare una total dezechilibrată, dar nu este chiar așa.

A trecut o săptămână de la și toată lumea așteaptă ca tehnicianul să facă minuni, chiar dacă formația a înregistrat un semieșec la debutul lui ”The Special One”.

Gil Vicente este surpriza acestui start de sezon și se află pe locul 4, chiar în spatele celor trei mari coloși ai fotbalului portughez. La acest meci vom miza pe varianta ”interval goluri: 2-3”, care are la Superbet o cotă de 2.07.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 469 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2.27 pentru pronosticul ”total goluri Alanyaspor: sub 0.5” în meciul Alanyaspor – Galatasaray Istanbul și o cotă de 2.07 pentru ”interval goluri: 2-3” la Benfica Lisabona – Gil Vicente, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.69. Numai bună pentru un câștig de 469 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.