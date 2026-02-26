ADVERTISEMENT

Începe un nou weekend plin de meciuri tari în mai toate campionatele din Europa. Vineri se joacă câteva partide extrem de interesante, iar noi, cu ajutorul Betano, am pregătit un bilet care ne poate aduce un profit pe final de săptămână, dacă selecțiile sunt validate.

Biletul zilei la pariuri, vineri, 27 februarie 2026. Câștig de 568 de lei cu fotbal

Primul pariu vine din , unde Augsburg primește vizita celor de la Koln. Gazdele au arătat mult mai bine pe teren propriu în acest sezon și au nevoie de puncte importante în lupta pentru a se menține într-o zonă confortabilă a clasamentului. De partea cealaltă, Koln traversează o perioadă oscilantă și suferă în special în meciurile disputate în deplasare.

Considerăm că avantajul terenului propriu și forma mai constantă pot face diferența, astfel că alegem varianta 1 solist, la o cotă de 2,27. Este o cotă generoasă pentru un succes al gazdelor într-un duel echilibrat, dar în care Augsburg pare să aibă un mic plus.

Cota 2,50 la Parma – Cagliari

În Italia, ne îndreptăm atenția către confruntarea dintre Parma și Cagliari. Ambele echipe sunt cunoscute pentru stilul deschis, iar meciurile lor au oferit frecvent f Defensiva nu este punctul forte nici pentru gazde, nici pentru oaspeți, ceea ce poate transforma partida într-un schimb de lovituri.

Mizăm pe peste 2,5 goluri, la o cotă de 2,5, anticipând un duel animat, cu ocazii la ambele porți. Un scenariu cu cel puțin trei reușite este perfect plauzibil, mai ales dacă jocul se deschide rapid.

În concluzie, pentru biletul propus mizăm pe victoria lui Augsburg, la cota 2,27, și pe peste 2,5 goluri în Parma – Cagliari, la cota 2,5. Combinate pe același bilet la Betano, cele două selecții ne oferă o cotă totală de 5,68, ceea ce înseamnă un posibil câștig de 568 de lei, la o miză de 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.