Biletul zilei la pariuri, vineri, 27 ianuarie 2023. Câștig de 514 lei cu meciuri din SuperLiga și Bundesliga

Urmează un weekend plin de fotbal, astfel, încă de vineri am putut să alegem dintr-o varietate de meciuri spectaculoase. Am ales două partide din SuperLiga și Bundesliga, am construit o cotă totală de 5,40 la Superbet, iar dacă biletul va fi verde vom încasa 514 lei, cu o miză de 100 de lei.

”U” Cluj – Rapid ne oferă o cotă de 2,70 pe biletul zilei la pariuri

”U” Cluj – Rapid este partida care deschide etapa 23 din SuperLiga, vineri, 27 ianuarie, ora 20:00. Meciul va avea loc pe Cluj Arena, iar terenul foarte greu le va pune probleme „alb-vișiniilor”, după cum .

Giuleștenii vin după o victorie categorică în primul meci oficial din noul an, scor 3-0 pe Superbet Arena – Giulești contra lui Sepsi Sf. Gheorghe. Formația pregătită de Adrian Mutu se va putea baza în meciul contra ardelenilor pe Marko Dugandzic, marcatorul celor trei goluri în partida împotriva covăsnenilor.

La nivelul băncii tehnice va fi un duel interesant între Adrian Mutu și , venit pe banca clujenilor la începutul anului. ”U” Cluj a învins-o în prima partidă de la reluarea SuperLigii pe FC Voluntari, scor 2-1 și au, de asemenea moralul ridicat. În meciul tur, giuleștenii au câștigat la limită, scor 1-0, iar în ultimul duel direct, din Cupa României, scorul s-a terminat egal 0-0. Vom miza pe victoria Rapidului și vom alege varianta „2 solist” care are la Superbet o cotă totală de 2,70, foarte avantajoasă.

Victoria cu goluri a lui RB Leipzig în meciul cu Stuttgart vine în ajutor cu o cotă de 2,00

RB Leipzig vrea să continue parcursul bun de la reluarea campionatului. Fosta campioană a Germaniei va înfrunta Stuttgart, vineri, 27 ianuarie, ora 21:30. În cele două partide disputate în acest an, Leipzig a remizat pe teren propriu cu Bayern, scor 1-1 și .

În clasament, echipa lui Marco Rose ocupă poziția a treia, la patru puncte distanță de liderul Bayern Munchen. La polul opus se află Stuttgart, care se bate pentru evitarea retrogradării. Fosta echipă a lui Alexandru Maxim este prima deasupra retrogradării la egalitate cu locul 16, care duce la baraj.

Istoria meciurilor directe dintre cele două echipe nu este foarte lungă. S-au întâlnit de nouă ori, șapte dintre victorii revenindu-i lui Leipzig. Mai mult decât atât, Stuttgart nu a reușit încă să câștige împotriva echipei lui Marco Rose. Vom alege varianta „1 și peste 2,5 goluri” care are o cotă de 2,00 la Superbet.

Posibil câștig de 514 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2,70 pentru pronosticul „2 solist” la meciul ”U” Cluj – Rapid și o cotă de 2,00 pentru „1 solist și peste 2,5 goluri” la partida Leipzig – Stuttgart, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,40. Numai bună pentru un câștig de 514 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.