Biletul zilei la pariuri, vineri, 27 iunie 2025. Câștig de 239 de lei cu fotbal!

Biletul zilei la pariuri, vineri, 27 iunie 2025 propune două meciuri de fotbal interesante din care poate rezulta un câștig important. Cu o cotă de 2,39 la Betano, putem câștiga 239 de lei dacă mizăm 100 de lei.

Cotă de 1,65 la meciul Farul Constanța – Oțelul Galați

Deși noul sezon nu a început încă, În această perioadă au loc însă cantonamentele, multe dintre formații desfășurând meciuri amicale.

Este și cazul Farului Constanța și Oțelului Galați. Cele două echipe care s-au duelat în play-out-ul sezonului trecut din SuperLiga se vor întâlni vineri, 27 iunie, de la ora 11:00, în cadrul unui meci de verificare.

Judecând după faptul că meciul nu are nicio miză, iar ambele tabere vor să testeze jucătorii, în special cei tineri, am selectat varianta „ambele echipe marchează: GG”, care are la Betano o cotă de 1,65.

Cotă de 1,45 la meciul Gimcheon Sangmu FC – Jeonbuk Hyundai Motors

Campionatul din Coreea de Sud este în plină desfășurare, iar echipele poartă lupte crâncene pentru titlu. Gimcheon Sangmu FC, ocupanta locului 3, va primi vizita liderului Jeonbuk Hyundai Motors.

Jeonbuk, echipa unde în cel mai recent meci, are o formă de invidiat și are șanse mari să pună mâna pe marele trofeu.

Deși meciul se desfășoară pe terenul celor de la Gimcheon, atacul letal al lui Jeonbuk ne face să alegem varianta „rezultat final: X2”, care are la Betano o cotă de 1,45.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Betano o cotă de 1,65 pentru pronosticul „ambele echipe marchează: GG” în meciul Farul Constanța – Oțelul Galați și o cotă de 1,45 pentru „rezultat final: X2” la meciul Gimcheon Sangmu FC – Jeonbuk Hyundai Motors, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 2,39 , numai bună pentru un câștig de 239 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.